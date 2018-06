Officiellt: Kroatien skickar hem stjärnan från VM

Nikola Kalinic spelar till vardags i Milan, men spelar just nu VM för sitt Kroatien. I Kroatiens öppningsmatch mot Nigeria vägrade anfallaren att hoppa in och inhemska medier spekulerade under förmiddagen att anfallaren riskerade att skickas hem.

Det kroatiska landslaget höll tidigare under eftermiddagen en presskonferens och där bekräftades det att Kalinic hade skickats hem.

- Mina spelare måste vara tillgängliga och redo att spela, säger förbundskapten Zlatko Dalic, enligt BBC.

Nu får landslaget klara sig med endast 22 spelare i truppen.

Kroatien vann öppningsmatchen mot Nigeria med 2-0 efter ett självmål innan Luka Modric satte dit 2-0 från elva meter.