Svennis förvånad över Englands lycka: ”Lättare att slå Brasilien än Sverige”

England blev klart för VM-slutspel redan i den andra gruppspelsrundan efter att ha slagit Panama med hela 6-1. I gruppspelets tredje och sista match mötte engelsmännen Belgien, men lyckades inte vinna och gruppsegern gick därmed till Belgien.

Och i England är många nöjda med att det engelska landslaget tog just andra platsen. Det innebär en lottning, som på pappret, anses lättare än den Belgien nu får. I åttondelsfinal möter England Colombia och i en eventuell kvartsfinal kan laget ställas mot Sverige. En som är förvånad över optimismen kring lottningen är Englands tidigare förbundskapten Sven-Göran Eriksson.

”När jag var förbundskapten i England mötte vi Sverige fyra gånger. Vi förlorade en gång och de andra matcherna slutade oavgjort och om man går ännu längre tillbaka i tiden har Sverige slagit England i stora matcher.”, skriver Svennis på sajten Paddypower.

Han fortsätter:

”Det vore lättare för England att slå Brasilien än Sverige, enligt min mening. Sverige är ett väldigt svårt lag att bryta ner. Deras anfallare är försvarare när det är dags att försvara och de kan dessutom försvara i deras eget straffområde. De kan springa hur mycket som helst, är hängivna och deras fysiska arbete är otroligt”.

Om England får möta Sverige i kvartsfinal avgörs på tisdag. Först möter Sverige Schweiz i sin åttondelsfinal innan England tar sig an Colombia senare på kvällen.

Sveriges möte med Schweiz sänds i TV4 och C More. Dessutom kan du streama matchen via cmore.se. Avsparkstiden är klockan 16:00.