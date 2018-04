Svenska VM-fans rasar mot bokningssajt - känner sig lurade på hotellpriser: "Helt bisarrt"

Den 14 juni i sommar sparkar sommarens fotbolls-VM i Ryssland i gång. Sverige ställs mot Sydkorea, Tyskland och Mexiko i gruppspelet. För många svenska supportrar var det en självklarhet att försöka få tag på matchbiljetter och boende i Ryssland så fort lottningen blev klar – men nu riskerar resan att för många bli betydligt dyrare än vad man planerat.

Ett stort antal personer som vänt sig till bokningssajten Booking.com för att boka resan uppger nämligen att de nyligen fått ett nytt mejl från sajten med besked om att ett nytt pris på det redan bokade rummet gäller. Ett pris som är betydligt högre än det man först bokat för.

Många har vänt sig till supporterorganisationen Camp Sweden för att yttra sin ilska och besvikelse. På organisationens Facebookgrupp finns ett stort antal inlägg med personer som vittnar om samma sak.

- Vi är överrösta. Varenda en har fått ett mejl tillbaka. Först har man fått en bekräftelse på att det är helt okej, sedan kommer det att man har 48 timmar på sig att godta det nya priset annars avbokas rummet. En del har de bara avbokat direkt, utan att meddela något heller – och det är skyhöga priser, bekräftar ordföranden Lena Hunt för Fotbollskanalen.

Enligt Hunt är det enbart Booking.com som nämns av medlemmarna.

- Det bara öser in där folk berättar. Jag tror att det är överlag, alla som har bokat med Booking har fått det här mejlet.

- Det är ett jätteproblem.

Fredrik Persson är en av de som fått mejlet från Booking. För hans del steg priset per natt med 700 kronor. Från 500 kronor per natt till 1200 per natt.

- Vi bestämde oss direkt efter Italien-matchen när det blev klart. Vi är ett gäng som varit på alla mästerskap sedan 2004, som Sverige varit med på. Direkt efter lottningen där det blev klart var de skulle spela så bestämde vi oss för att åka på den första matchen mot Sydkorea. Vi bokade två nätter på hotell i Moskva först. Allt var frid och fröjd till i förrgår då vi fick ett mejl från Booking där det stod att vi fått ett ”felaktigt pris” – och så pang, mer än det dubbla i stället, säger han till Fotbollskanalen.

- Jag har varit i kontakt med personer på Facebook som fått tio gånger så mycket påslag. Det är helt bisarrt. Det är mest principen, du bokar i förväg för att få ett pris. Jag gillar ju att resa, har rest hur mycket som helst i mitt liv och aldrig varit med om något liknande.

Finns det något du kunde läst på innan, att priset kunde förändras eller någon information du kan ha missat?

- Nej, jag har läst igenom alla villkor och det finns något där det står att om det är uppenbart helt fel pris på hotellet. Men kollar man på det hotellet som vi har bokat så är det alltid de priserna som gäller som vi har gett. Då är det inget uppenbart fel. Jag tror att Booking ligger illa på det.

Kommer du att åka ändå?

- Jag det kommer vi nog till syvende och sista att göra. Vi älskar ju fotboll ju, så det kommer vi göra. Men det finns ju de som har fått tio gånger så dyrt rum som inte kommer att ha råd. Det är principen, det är så trist. Det ska vara en fotbollsfest.

Fotbollskanalen har sökt Booking.com, som via sin presskontakt Philip Tönning kommenterar situationen i ett mejl. Booking.com ger dock ett svävande svar på frågan varför hotellrumspriser skjutit i höjden. Företaget skriver följande:

"Booking.com är en marknadsföringsplattform som förbinder resenärer med boenden över hela världen. Booking.com finns till för att underlätta bokningsprocessen. Boendena kontrollerar till 100 % de priser och policyer som de listar på vår webbplats, och när en kund gör en bokning med ett boende, fungerar bokningen som ett avtal mellan kunden och boendets ägare".

"Vårt kundserviceteam är tillgängligt dygnet runt för att hjälpa kunder med eventuella frågor eller problem som de kan ha. I det mycket sällsynta fallet att ett boende av någon anledning inte kan fullfölja kundens bokning, finns vårt team tillgängligt för att undersöka saken och föra våra kunders talan samt stötta dem på bästa möjliga sätt".