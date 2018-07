Ett thailändskt fotbollslag, med pojkar i åldrar mellan 11 till 16 år, försvann nyligen i ett svåråtkomligt grottsystem i norra Thailand. Till slut blev de upptäckta den 3 juli och blev senare räddade med gott mod trots två veckors tid i grottan. Därefter skickade Fifas president, Gianni Infantino, ett brev till pojkarna, via det thailändska fotbollsförbundet.

"Om, som vi alla hoppas, de återförenas med sina familjer om några dagar och deras hälsa tillåter dem att resa, vill Fifa gärna bjuda in er till VM-finalen i Moskva som våra gäster. Jag hoppas verkligen att de får möjlighet att komma till finalen", skrev Infantino bland annat i brevet.

Nu uppmärksammar andra delar av fotbollsvärlden de thailändska pojkarna. Manchester United uppmärksammade i dag laget på Twitter med meddela att de är välkomna till Old Trafford nästa säsong, samtidigt som Manchester City-backen och engelske landslagsmannen Kyle Walker sökte hjälp på Twitter för att skicka ner tröjor till laget i Thailand.

"Fantastiska nyheter att alla de thailändska pojkarna kom ut ur grottan i säkerhet! Jag vill skicka lite tröjor till dem. Är det någon som kan hjälpa mig med en adress?", skriver Manchester City-backen på Twitter.

Real Madrids tyske stjärna Toni Kroos uttryckte också glädje på Twitter över att pojkarna nu är i säkerhet efter dramat i grottan.

Amazing news that all of the Thai kids are out of the cave safely! I'd like to send out shirts to them! Is there anyone who can help with an address? @England pic.twitter.com/pQYwW4SPh7

#MUFC is relieved to learn that the 12 footballers and their coach trapped in a cave in Thailand are now safe. Our thoughts and prayers are with those affected.



We would love to welcome the team from Wild Boars Football Club and their rescuers to Old Trafford this coming season. pic.twitter.com/5CGMoD1Msq