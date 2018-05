Tre allsvenska spelare VM-reserver för Island

Islands förbundskapten Heimir Hallgrimsson presenterade nyligen Islands trupp till VM i Ryssland. I truppen fanns flera tidigare allsvenska spelare med, varav en som spelar i allsvenskan i dag, Malmö FF-yttern Arnor Traustason.

I dag meddelade landslaget, via sitt Twitter-konto, vilka spelare som är reserver till mästerskapet. Bland tolv spelare fanns tre allsvenska spelare och en spelare i superettan med. IFK Göteborg-anfallaren Elias Mar Omarsson, Hammarby-mittfältaren Arnor Smarason, Norrköpings försvarare Jon Gudni Fjoluson och Helsingborg-anfallaren Andri Runar Bjarnason är alla reserver till mästerskapet.

Hammarby får sedan tidigare även ersättning för klubbens tidigare försvarare Birkir Saevarsson, medan Malmö får ersättning för Traustason och klubbens tidigare back Kari Arnason för deras medverkan i mästerskapet. Ersättningen utgår till drygt 72 000 kronor per spelare och per dag. Dagarna som räknas är från och med två veckor innan VM:s öppningsmatch fram till dagen som landslaget elimineras ur turneringen.

För att en klubb ska få hela ersättningen för en spelare krävs det att spelaren tillhört klubben även innan VM. Ersättningen är baserad på tre perioder (juli 2016-juni 2017, juli 2017-maj 2018 och juni-juli 2018) som vardera ger en tredjedel av totalsumman. Kari Arnason lämnade MFF i januari 2017, Saevarsson lämnade Hammarby vid årsskiftet 2017/2018 och Traustason är som bekant kontrakterad av Malmö FF sedan i början av december i fjol. MFF och Hammarby kommer alltså inte få full ersättning för någon av spelarna utan det delas med spelarnas nuvarande och/eller tidigare klubbar.

Nu kan alltså även Göteborg, Helsingborg och Norrköping få ersättning för sina spelare om de får åka med i sommar till Ryssland.

2⃣6⃣ days until we play 🇦🇷 at the @FIFAWorldCup



👇 This is the list of players on standby for the World Cup.#fyririsland pic.twitter.com/7Rf4mNyzGj