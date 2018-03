Tung smäll för Ryssland - Kokorin missar VM efter allvarlig knäskada

Den ryske anfallsstjärnan Aleksandr Kokorin kommer med all sannolikhet att missa VM på hemmaplan i juni. Det var under gårdagens möte med Emil Forsbergs RB Leipzig som Kokorin skadade sitt högerknä och på sin hemsida skriver Zenit nu att det rör sig om ett avslitet korsband.

”Den ryske landslagsmannen kommer snart att åka till Rom för behandling. Detaljer kring en planerad operation kommer att ges inom kort. Alla inom klubben önskar Kokorin en snabb återkomst till fotbollsplanen”, skriver klubben i en kort kommentar.

26-årige Kokorin har under karriären gjort 48 landskamper för Ryssland på vilka han noterats för 12 mål. Zenit-anfallaren har den här säsongen gjort 10 mål på 22 matcher i den ryska ligan – och under lagets nio matcher i Europa League blev det nio fullträffar. Totalt imponerande 19 mål på 35 tävlingsmatcher.

Knäskadan är den tredje som det ryska landslaget drabbats av inför VM. Sedan tidigare ser även Viktor Vasin och Georgij Dzjikija ut att missa mästerskapet.

Ryssland ställs mot Saudiarabien, Egypten och Uruguay i gruppspelet som inleds den 14 juni.

