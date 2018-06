TV: Batshuayi skrattar åt sig själv efter dråpliga situationen: "Varför är jag så dum?"

Det var efter Adnan Januzajs mål mot England som Belgiens forward Michy Batshuayi ville fira genom att skjuta in bollen i nät igen. Det gick inget vidare, för det slutade med att Batshuayi sköt bollen i stolpen och därefter träffade den honom i huvudet.

Klipp på händelsen har spridits som en löpeld på sociala medier och blivit en av VM:s stora snackisar. Nu har huvudpersonen själv kommenterat situationen - och han skrattar åt sig själv.

"Ahahha jag visste att jag skulle vara körd så fort jag gick in på mina notiser (på Twitter). Varför är jag så dum", skriver han och lägger till massvis av skrattande emojis.

I ett uppföljande inlägg skriver han också:

"Fortnite-firanden är så överskattade att jag var tvungen att hitta på något nytt".

Fortnite är ett tv-/data-spel.

