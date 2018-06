TV: Costas märkliga mål gav Spanien segern mot Iran - se avgörandet här

Spanien inledde i förra veckan sommarens världsmästerskap med ett målfyrverkeri mot Portugal, där Diego Costa stod för två mål och Cristiano Ronaldo för tre, när matchen slutade 3-3. I dag behövde därmed spanjorerna en seger för att ta sig ett steg närmare en åttondelsfinal i VM i Ryssland.

Men det var en trevande inledning av matchen för spansk del. David Silva hotade i första halvlek med en frispark, via muren, som iranske målvakten Alireza Beiranvand plockade in, men var även strax före halvtid nära att bli målskytt, när han tog sig förbi ett par spelare och sköt via en försvarare en bit utanför mål. Mer än så blev det inte då.

- Det var stunder i båda halvlekerna, där saker och ting var tuffa. Vi visste i halvtid att vi hade en plan och jag tycker att vi löste det. Mina spelare gjorde vad de skulle göra. Iran är ett starkt lag och det var väldigt tufft att göra mål mot dem, säger Spaniens förbundskapten Fernando Hierro enligt BBC.

I andra halvlek lade Spanien i en extra växel framåt, där Lucas Vazquez först hotade med ett farligt avslut utifrån före Diego Costa höll sig framme i den 54:e minuten och gav laget ledningen i matchen till 1-0. Andrés Iniesta fick med sig bollen på offensiv planhalva och satte fram bollen till Costa i straffområdet, som vände runt och fick se backen Ramin Rezaeian skjuta bollen på anfallarens ben och in i eget mål.

- Man måste ha lite tur, men jag är nöjd eftersom att det var en tät match, säger målskytten Diego Costa i TV4:s sändning.

Iran gav däremot inte upp och fortsatte att trycka på framåt för en kvittering. Saeid Ezatollahi slog i den 62:e minuten till efter frispark till vad han och hans lagkamrater trodde var 1-1, men blev i slutändan avblåst för offside. De fortsatte att fira helt ovetandes om att målet var bortdömt fram till att domaren gav ett nytt besked om att det blev just bortdömt och det var fortsatt spansk ledning.

Spanien höll till slut undan från Irans försök till kvittering och vann matchen med 1-0. Det innebär att landslaget är i fortsatt delad gruppledning med Portugal i grupp B.

Saman Ghoddos blev inbytt i den 86:e minuten, men lyckades inte påverka slutresultatet och hade inte allt för många bolltouch i matchen.

- Det jag kan säga är att vi har tre poäng mer. Vi visste att det skulle bli väldigt tufft och det var en riktigt komplex match, säger Hierro enligt BBC.

Startelvor:

Iran: Beiranvand - Rezaeian, Ezatollahi, Pouraliganji - Ansarifard, Ebrahimi, Hajsafi, Hosseini - Jahanbakhsh, Azmoun, Amiri.

Spanien: De Gea - Carvajal, Pique, Ramos, Alba - Busquets, Iniesta - Silva, Isco, Vazquez - Costa.