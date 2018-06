TV: JUST NU: Supertalangen skjuter Frankrike till ledning

Frankrike besegrade i premiären Australien med 2-1 och ställs i eftermiddag mot Peru, som föll i premiären med 1-0 mot Danmark i grupp C. Frankrike gör två förändringar i startelvan, då Olivier Giroud och Blaise Matuidi går in från start i eftermiddag.

Perus anfallsstjärna Paolo Guerrero var bänkad mot Danmark, men får nu spela från start på topp i stället för Jefferson Farfan.

Frankrike inledde matchen med störst bollinnehav och mest tryck mot mål. Raphael Varane nådde tidigt högst på hörna, men nickade tätt utanför mål.

Frankrike fick till slut utdelning och tog i mitten av första halvlek ledningen i matchen. Olivier Giroud tog avslut från nära håll och fick därefter se Paris Saint-Germain-talangen Kylian Mbappé slå in returen från nära håll till 1-0.

Se målet i spelaren ovan.

Startelvor:

Frankrike: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Matuidi, Kanté, Pogba - Griezmann, Giroud, Mbappé.

Peru: Gallese - Advincula, Ramos, Rodriguez, Trauco - Yotun, Aquino - Carrillo, Cueva, Flores - Guerrero.

Matchen börjar klockan 17.00 och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på C More.