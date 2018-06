Janne Anderssons svenska landslag landade under tisdagseftermiddagen med ett flygplan i ryska Gelendzjik och genomförde under kvällen första träningspasset på rysk mark. Under Blågults tid i staden, så bor spelarna på lyxhotellet Kempinski Grand Hotel i staden.

