Erbjuder Messi 10,5 miljoner kronor - för bishten från Sheikh Tamim

Lionel Messi bar sitt Argentina till landets tredje VM-guld någonsin i söndags, när man besegrade Frankrike i finalen på Lusail Stadium i Qatar.

Under prisceremonin deltog Fifa-presidenten Gianni Infantino, Frankrikes president Emmanuel Macron, Argentina och Frankrikes förbundspresidenter, och Qatars emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Och just den sistnämnde uppmärksammades för en gest under ceremonin, när han inför det att Messi skulle lyfta pokalen klädde på Argentinas lagkapten en kappa eller rock, känt som bisht i Mellanöstern, som Messi sedan bar när han lyfte pokalen.

Gesten har uppmärksammats av flera anledningar. Vissa har hyllat den, vissa har kritiserat den, sedan uppmärksammade New York Times gesten för att den innebär att den kan ha brutit mot Fifas regelverk.

En som uppskattade gesten är Ahmed Al Barwani.

Vem är det, är nog en fråga de flesta frågar sig?

Al Barwani är advokat och skiljedomare i Oman, där han även är vice ordförande för landet advokatsamfund.

Varför uppmärksammas han här, då?

Han uppmärksammas här för att han under fredagen skrev ett öppet brev till Lionel Messi på Twitter - där han erbjuder en miljon dollar (10,5 miljoner kronor) för bishten Messi bar under prisceremonin.

"Messi, min vän… Från sultanatet Oman gratulerar jag dig för att ha vunnit VM i Qatar 2022. Tamin Bin Hamad, det priset du delade ut överväldigade mig. En arabisk bisht som är en symbol för ridderlighet och visdom. Messi, jag erbjuder dig en miljon dollar för den bishten", skriver Al Barwani på Twitter.

I skrivande stund har Messi inte svarat på Al Barwanis erbjudande.