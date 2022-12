New York Times: Messis kappa från emiren kan ha brutit mot mot Fifas regler

En dröm gick i uppfyllelse för Lionel Messi, 35, fick lyfta VM-pokalen.

Men sättet som stjärnan gjorde det på kan ha brutit mot Fifas regler, enligt The New York Times.

Vid prisceremonin fick storstjärnan en kappa eller rock, känt som bisht i Mellanöstern, av Qatars emir shejk Tamim Bin Hamad Al Thani samt Fifa-presidenten Gianni Infantino.

- Emiren överräckte en traditionell dräkt. Det är klart det var ännu ett drag från Qatar, sa Fotbollskanalens krönikör Olof Lundh om tilltaget.

En annan som reagerar på draget var New York Times-journalisten Tariq Panja.

"Jag antar att emiren i slutändan betalar för Messis tjänster och troligen bryr han sig om det han det han gjorde bröt mot Fifas regler", skriver han på Twitter.

Fifa har nämligen vissa bestämmelser för hur spelare och landslag får vara klädda när de firar stora triumfer. Där framgår det att spelarna inte får bära andra plagg än matchtröjan vid prisceremonin, vilket Messi i det här fallet gjorde. Dessutom finns det regler om att reglerna ska vara av samma tillverkare och att det endast får vara t-shirts.

Seems like anything goes here. I guess the emir ultimately pays for Messi's services and probably doesn't care if what he did violates fifa rules, too. (But remember no armbands)