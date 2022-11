Neuer om protesten mot Fifa: "De kommer aldrig tysta oss"

Tyskland föll under onsdagen mot Japan i Qatar-VM. Inför matchen protesterade de tyska spelarna mot Fifa, då de höll sina händer för sina munnar under lagfotot. Det symobliserade att Fifa inte ska förbjuda dem från att uttrycka sina åsikter i svallvågorna av att Tyskland, och flera andra nationer, förbjudits att bära "OneLove"-kaptensbindlar under VM, då det i sådana fall blir sportsliga konsekvenser.

Nu kommenterar lagkaptenen Manuel Neuer protesten.

- Vi pratade om det och alla var överens om att vi skulle göra något, säger Neuer enligt The Athletic och fortsätter:

- Vi sa att de kan ta vår armbindel, men Fifa kommer aldrig tysta oss. Vi står för våra värderingar och för mänskliga rättigheter. Vi ville visa det.

Lagkamraten Joshua Kimmich berättar vidare att det tyska landslaget kan komma att ta ytterligare ställning framöver.

- Vi vill inte låta dem ta vår röst ifrån oss. Om vi känner att vi behöver säga något, så kommer vi att göra det, säger han.

Julian Brandt är inne på samma spår.

- Vi har fortfarande två matcher kvar (i gruppspelet), så vi får se vad vi kan göra mer.

Tyskland ställs på söndag mot Spanien i VM-gruppspelet.