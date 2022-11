Officiellt: Marco Reus missar VM - här är Tysklands VM-trupp

Hansi Flick gör sitt första stora mästerskap som förbundskapten för Tyskland.

Den förre Bayern München-tränaren tog idag ut sin trupp till VM i Qatar. En 26-mannatrupp som bland annat saknar Marco Reus och Timo Werner på grund av skadeproblematik.

Istället tar Flick med supertalangen, till vardags i Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko. Även 20-åriga Armel Bella-Kotchap tar en plats i den tyska truppen.

Hela Tysklands trupp:

Målvakter: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp.

Försvarare: Armel Bella-Kotchap, Matthias Ginter, Christian Gunter, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rudiger, Nico Schlotterbeck.

Mittfältare/Anfallare: Karim Adeyemi, Julian Brandt, Niclas Fullkrug, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Mario Götze, Ilkay Gundogan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Youssoufa Moukoko, Jamal Musiala, Thomas Muller, Leroy Sané.

𝐆𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐘 🇩🇪



Here it is - our 26-man squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar 🏆 pic.twitter.com/U3KGoU5lnz