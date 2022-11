TV: England klart för åttondelsfinal - krossade Wales

England behövde bara ta en poäng i sista gruppspelsmatchen mot jumbon Wales under tisdagskvällen för att säkra en plats i åttondelsfinal. Då valde förbundskapten Gareth Southgate att göra fyra förändringar i startelvan.

Kyle Walker, Jordan Henderson, Phil Foden och Marcus Rashford klev samtliga in från start i en 4-3-3-uppställning. Något som skulle visa sig vara ett succédrag.

Tidigt i matchen fick England ett gyellene läge att ta ledningen. Marcus Rashford löpte i djupled och sprang sig till ett friläge, men Wales-målvakten Danny Ward kom utrusande och lyckades rädda.

- Vilken chans för Rashford, men det där var en avgörande räddning av Ward. Det är därför Southgate vill ha Rashford på planen, löpningarna in bakom backlinjen, sa BBC:s Dafydd Pritchard.

ANNONS

England var det spelförande laget i första halvlek men hade svårt att skapa farliga målchanser. Strax innan pausvilan sköt Phil Foden ett skott över från bra läge innan Marcus Rashford misslyckades med en cykelspark i straffområdet.

Trots dominansen var ställningen 0-0 när lagen vandrade in till halvtidsvilan.

- Jordan Pickford har knappt rört bollen, vilket hintar om Wales brist på ambition i matchen. Men man kan inte beskylla dem för det. Credd till Wales som har försvarat sig bra i första halvlek, sa Sky Sports Rob Dorsett.

"Englands bästa halvlek i VM hittills", skrev BBC:s Chris Sutton på Twitter.

I 50:e matchminuten kom matchens första mål. Marcus Rashford, som hade varit pigg, mottade upp för en frispark utanför straffområdet och fick på en kanonträff - varpå bollen letade sig in i bortre stolpen.

ANNONS

- Vilket skott av Marcus Rashford. Han är ostoppbar, sa BBC:s Andy Cryer.

- Oh, det där är lysande! Det renaste av skott från Marcus Rashford, och han blir (i samband med firandet) av sina lagkamrater, fyllde Rob Dorsett i.

Bara minuter senare uttökade "Three Lions" ledningen, då Phil Foden var påpasslig i straffområdet och petade in ett lågt inlägg till 2-0 från nära håll.

Engelsmännen körde över Wales i andra halvlek, och i den 68:e minuten slog Marcus Rashford till med sitt andra mål för kvällen. Manchester United-stjärnan avancerade på högerkanten, tog sig in i straffområdet och sköt via Danny Wards ben in trean.

"Två stora beslut - att starta Rashford och Foden - som belönar sig bra eftersom båda har gjort mål, och båda har spelat nyckelroller i att sätta England i kontroll av matchen", skrev The Athletic-journalisten David Ornstein på Twitter.

ANNONS

England vann till slut matchen med 3-0 och är därmed klart för åttondelsfinal i VM, där man kommer att ställas mot Senegal som kom tvåa i grupp A. Med sig från grupp B får man USA, som samtidigt besegrade Iran under tisdagskvällen.

Startelvor:

Wales: Ward - Williams, Ampadu, Mephem, Rodon, Davies - Ramsey, Allen - Bale, Moore, James.

England: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Bellginham, Rice, Henderson - Foden, Kane, Rashford.