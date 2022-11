TV: Lundh om öl-förbudet: "Pinsamt för Fifa"

På söndag inleds Qatar-VM. Två dagar före avspark gick Fifa ut med att öl-förbud råder vid samtliga åtta VM-arenor. I Qatar är alkohol-försäljning under strikt kontroll, och enligt The New York Times kommer nu endast alkohol serveras i lyxsviter på arenorna, där Fifa-tjänstemän och andra förmögna gäster kommer följa mästerskapsmatcher. Samtidigt finns det tillgång till alkohol i "fanzones" och inomhus på hotell.

Nu reagerar Fotbollskanalens krönikör Olof Lundh på nyheten.

- Det är klart att det är överraskande att Qatar ändrar sig så här tätt inpå VM. Det har tidigare gjorts klart att man skulle sälja öl på arenor, och man kan tycka att det är en bagatell. Måste folk dricka öl?, säger Lundh i Nyheterna Live och fortsätter:

ANNONS

- Men det är dels ett viktigt sponsorskap för Fifa, då de får ungefär 750 miljoner kronor av Budweiser per fyraårsperiod för att de ska kunna sälja öl, och dessutom blir det konstigt när man sagt till supportrar att de ska kunna köpa öl på arenorna, och nu kan de inte det.

- Qatar har delvis också sagt att man vill bli det nya Dubai, och det blir man knappast när man gör så här. Sedan får man förstå känsligheten i att det är ett muslimskt land, och de tillåter inte alkohol.

Lundh räknar nu med att det blir en ekonomisk smäll för Fifa.

- Det kommer att bli dyrt för Fifa, för Budweiser har dels fraktat hit massa öl, som inte går att sälja, och sedan betalar man dyrt för att sponsra VM. Det kommer att kosta mycket pengar för Fifa, och sedan är det klart att det är pinsamt för Fifa att det här beslutet kommer två dagar innan. Det kom tecken i veckan när man började flytta ölstånd vid arenorna, vilket The New York Times uppmärksammade och det är känsligt för Qatar.

ANNONS

- Sedan är det lite dubbelmoral, för det kommer ändå serveras öl i lounger och loger, de dyra platserna helt enkelt, så Fifa-höjdarna kommer kunna dricka öl, men vanliga supportrar som är på matcher kommer inte kunna dricka öl.