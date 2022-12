TV: Schweiz besegrade Serbien i tumultartad match - klart för åttondelsfinal

LÄS MER: Här är alla åttondelsfinaler.

Brasilien var redan slutspelsklart i Grupp G då man besegrat både Serbien och Schweiz. Den sista gruppspelsplatsen gör Serbien, Schweiz och Kamerun upp om.

För att Serbien skulle kunna ta sig till slutspel var man tvunget att besegra Schweiz i den sista gruppspelsomgången under fredagskvällen, medan Schweiz, på andra plats i gruppen, kunde klara sig med kryss.

Mötet mellan Schweiz och Serbien var uppmärksammat på förhand. Efter Serbiens premiärförlust mot Brasilien kom det ut bilder på en kontroversiell flagga i det serbiska omklädningsrummet, som föreställde en karta över Kosovo med Serbiens flagga inuti och med texten "ingen återvändo". Serbien har aldrig erkänt Kosovo som en självständig stat, och efteråt öppnade Fifa en utredning. Dessutom finns Xherdan Shaqiri och Granit Xhakas målfirande från mötet länderna emellan i VM 2018 på näthinnan, då de firade med den dubbelhövdade albanska örnen. Något de bötfälldes tungt för.

Under de inledande minuterna av matchen kunde man dock tro att det var Schweiz som var tvunget att vinna med tanke på hur de forcerade och gick för ett mål. Nära kom man dessutom, då Breel Embolo blev fri med Vanja Milikovic-Savic i det serbiska straffområdet från nära håll - men avslutet gick rakt på den serbiske målvakten. Granit Xhaka fick även han chansen på returen, men Milinkovic-Savic räddade igen.

I den elfte minuten fick sedan Serbien sin första rejäla målchans. Andrija Zivkovic vek in från högerkanten och drog till med ett tungt vänsteravslut från distans som gick i stolpen. På returen dök Mitrovic upp, men han hann knappt reagera och 28-åringens försök till avslut gick rakt på Gregoire Kobel.

Sedan dök han upp, mannen som sänkte Serbien i VM 2018, Xherdan Shaqiri. I den 20:e minuten misslyckades Strahinja Pavlovic rensa ett vänsterinlägg i eget straffområde och resningen gick rakt på Djibril Sow. Sow släppte snabbt ut till Shaqiri på högerkanten som med ett vänsteravslut kunde överlista Vanja Milinkovic-Savic och göra 1-0 till Schweiz. Shaqiri firade genom att hyscha och möttes med inkastade föremål.

- Bedrövlig rensning av Pavlovic, som sätter sig. När Shaqiri får använda vänsterfoten i straffområdet så brukar han vara fullständigt kompromisslös, säger C Mores expert Hasse Backe i sändningen.

Men det dröjde inte länge innan Serbien var tillbaka i matchen. Dusan Tadic lyfte in ett vänsterinlägg i det schweiziska straffområdet som Mitrovic dök upp på framför en försvarare och nickade in 1-1-kvitteringen.

- Vilken, vilken precisionsnick det där är, säger Hasse Backe i sändningen om 1-1-målet.

Och knappt tio minuter senare hade Serbien vänt. Mitrovic plockade upp en lös boll på Schweiz planhalva och passade fram Vlahovic. Juventus-forwarden tog med sig bollen, lite turligt med hjälp av en schweizisk försvarare, och sköt in 2-1 i bortre gaveln. Vlahovic firade även han genom att hyscha.

Målkalaset i den första halvleken var inte över där, dock. Precis innan halvtidsvilan var det Schweiz tur att hämta igen ett underläge. I den 44:e minuten fick högerbacken Stefan Widmer en öppen yta på högerkanten att jobba på efter en omställning, varpå han med ett lågt inlägg friställd Embolo framför det serbiska målet. Till skillnad från läget i matchens första minut missade inte Embolo denna gång, utan stötte in 2-2-kvitteringen.

Tre minuter in i den andra halvleken hade Schweiz, även de, fulländat en comeback. Shaqiri lyfte in en boll i straffområdet som Ruben Vargas klackade vidare till Remo Freuler - som dundrade in 3-2 till Schweiz. Återigen var det Pavlovic som stod för ett tveksamt ingripande då han gått bort sig i position och varit för orörlig för att rätta till det.

- Pavlovic slår knut på sig själv. Man hade kunnat undvika det (målet) med ett bättre försvarsspel, säger Hasse Backe om situationen.

Med dryga 65 minuter spelat ville Serbien ha straff när Mitrovic gick ner i schweiziskt straffområde. Domaren valde att fria och det fick den serbiska bänken att rasa. I en situation nära bänken tätt därefter, när bänken försökte protestera mot domslutet, visade bilder att Granit Xhaka sa något till bänken, gjorde en obscen gest genom att ta sig själv mellan benen, vilket fick bänken att se rött. De äntrade planen för att konfrontera Xhaka. Juventus-yttern Filip Kostic fick sedan kliva in och lugna ner sina lagkamrater.

- Det här är inte ett okej beteende av den serbiska bänken, säger C Mores kommentator Lena Sundqvist i sändningen.

Därefter blev stämningen värre på både plan och läktare. På planen blev duellerna aggressivare och munhugget större. På läktaren blev det så pass illa att Fifa var tvunget att gå ut med ett meddelande genom högtalaren på arenan för att uppmana supportrarna - utan att specificera vilka supportrar - till att sluta uttrycka sig diskriminerande.

"Fifa annonserar på Serbien mot Schweiz att supportrar ska sluta upp med diskriminerande ramsor på läktarna", skriver Mark Ogden på ESPN.

Serbien jagade en kvittering under den sista delen av matchen utan att få till någon direkt förcering eller farligt läge. Schweiz var välorganiserade och stängde ner serbernas anfallsförsök effektivt.

Matchens laddade karaktär visade sig återigen på övertid när det blev tumult och flera spelare rök ihop. Denna gång fick Nikola Milenkovic och Granit Xhaka syna varsitt gult kort.

Slutresultatet skrevs till slut till 3-2 Schweiz. Resultatet innebär att Serbien är utslaget, då man bara tagit en poäng på tre matcher (3-3 mot Kamerun). Schweiz, i sin tur, är vidare till slutspel då man knep andraplatsen framför Kamerun, trots Kameruns 1-0-seger mot Brasilien. I åttondelsfinal väntar nu Portugal.¨

- Det var inte "bad blood". Jag tror det är mycket känslor kring den här matchen, vi spelade samma match 2018. Ibland blir känslorna i matchen svåra att hantera men jag tycker att vi höll våra huvuden mer kallt (än Serbien, reds. anm.). Det behöver man göra, man får inte låta sig provoceras. Det är inte lätt, men jag tror att det var därför vi vann, säger Schweizs Fabian Schär till TV4 och C More efter matchen.

På frågan hur han ser på den stundande åttondelsfinalen mot Portugal svarar han att det är ett bra mostånd, men det är ingenting Schweiz kommer tänka på kväll.

- Portugal är ett av de bästa lagen i världen, ett väldigt tufft motstånd. Vi känner till dem väl från Nations League där vi mött dem några gånger. Men i kväll ska vi bara njuta av ögonblicket - och imorgon fokuserar vi på den matchen, avslutar han.

Startelvor:

Serbien: V. Milinkovic-Savic - Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic - Zivkovic, S. Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic - Tadic - Vlahovic, Mitrovic.

Schweiz: Kobel - Widmer, Akanji, Schär, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Shaqiri, Sow, Vargas - Embolo.