Seger i tårar - öppnar upp om mardrömsvåren: "Kämpat i mörker"

Det är dagar kvar till Sveriges VM-premiär mot Sydafrika och Caroline Seger har inte spelat en full match på över ett år.

Men när man frågar landslagsledningen har det varit tydligt. 38-åringen är på plats för att konkurrera och bidra till truppen på planen såväl som utanför planen.

Från lagkaptenen har det varit hemlighetsfullt kring hennes status. Anledningen? Hon har velat fokusera på sin egen återhämtning och därmed valt att nobba media.

Under tisdagseftermiddagen lokal tid var det en nervös Caroline Seger som öppnade upp om mardrömmen som varit.

- Jag har förstått att det har skrivits, men jag har inte hängt med i den cirkusen. Jag har all respekt för att det varit mycket, men jag har kämpat hårt för att ta mig hit och det har varit en berg- och dalbana. Jag är jätteglad över att bara på plats och so far har allt gått bra. Sedan kan jag inte påverka det som sägs och tycks, säger hon.

Seger förklarar att det varit en tung vår där det inte har varit en optimal uppladdningen i och med förutsättningarna som varit.

- Jag har spelat hela matcher i så gott varje landskamp och mästerskap sedan 2005. Så jag kommer in i en helt annan roll och vad jag kan bidra med. Sen får tiden ha sin gång, jag kommer göra allt vad jag kan både på och utanför plan. Jag kommer ta alla chanser jag kan och får förhoppningsvis växa in i turneringen.

Har du känt dig stressad?

- Absolut. När jag känt att jag varit tillbaks har jag fått ett bakslag och då har tiden runnit ifrån, då har jag känt att något fått mig att backa, säger hon till Fotbollskanalen.

Seger får tårar i ögonen och pausar innan en kort stund innan hon fortsätter:

- Man ska tänka på roliga grejer när man blir ledsen. Jag trodde aldrig att det skulle gå så många matcher. Det hade jag inte sett. Det har varit en skitperiod och en situation som jag aldrig tidigare upplevt i min karriär. Jag har behövt kämpa i mörker för det har varit ganska mörkt. Så fort jag tagit mig upp till ytan har jag blivit nedputtad igen.

Vad har varit din räddning i mörkret?

- Det är många som hjälpt till och klubblag och familj och vänner som stöttat, alla spelare som varit ett enormt stöd.

VM på Nya Zeeland och i Australien blir Segers fjortonde – och hon meddelar även att det kommer att bli hennes sista världsmästerskap i karriären.

- Med facit i hand hade man önskat att VM är nästa år, men det har varit en otrolig drivkraft, vissa dagar har man känt att man ska skita i allting, sedan är man lite dum i huvudet som elitidrottare och tänker att det hela tiden finns en väg framåt och den har jag strävat efter.

Hon fortsätter:

- Fotbollsplanen är min frizon. Det är där jag trivs som bäst. Det är där jag får vara den fotbollsspelaren jag kan vara. När jag är med landslaget och alla fina lagkamrater som stöttar och finns där hela tiden. Då är blir det lättare.

Det är dock fortsatt ytterst oklart hur mycket lagkaptenen kommer att spela, men hon är på samma plan som förbundskapten Peter Gerhardsson kring att det inte kommer att bli hela matcher direkt.

- Jag vet inte hur det kommer att bli det här mästerskapet. Men jag är van vid att spela alla matcher och hela matcher. Jag är här för att jag vill vinna den enda medaljen jag inte har, att jag är här och försöker blir min sista chans. Det är mitt sista världsmästerskap, så förhoppningsvis kan jag vinna med laget och det vore en dröm att vinna VM-guld, avslutar hon.