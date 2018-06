Inför Sverige: "Hur ska Tyskland studsa tillbaka?"

STJÄRNORNA

Riktigt bottennapp för Tyskland när de ställdes mot Mexiko i söndags. Alla spelare förutom Manuel Neuer fick underkänt av den tyska pressen, vilket jag utan problem skriver under på. Tyskland visade på en enorm passivitet och spelare som brukar kliva fram, såsom Toni Kroos, Sami Khedira eller Thomas Müller, var helt under isen.

SKADELÄGET

I nuläget är inga spelare skadade. Vänsterbacken Jonas Hector var däremot sjuk och kunde därför inte medverka mot Mexiko. Det är fortfarande oklart om han kommer kunna spela mot Sverige på lördag.

UTROPSTECKNET

Det är svårt att hitta några positiva bitar efter insatsen mot Mexiko. Det fanns inte en enda spelare som glänste eller gjorde någon vidare insats, men om man nu ska plocka fram någon så är det Marco Reus som hoppade in i matchen och bjöd på lite fart och initiativförmåga.

FRÅGETECKNET

Den stora frågan just nu är hur Tyskland ska studsa tillbaka från detta. Efter förlusten mot Mexiko har Tyskland stängt samtliga träningar för pressen och fokuserar fullt ut på hur de ska spela på bästa möjliga sätt mot Sverige. Det pratas om att Tyskland kommer formera om och spela en 3-5-2 (defensivt 5-3-2) som de har gjort tidigare.

Detta skulle bland annat leda till att Tyskland får in fler spelare i motståndarens straffområde samtidigt som de offensiva ytterbackarna får möjlighet att slå in fler inlägg. Just detta saknades mot Mexiko då Tyskland sällan fick in bollen i boxen och när de väl fick det fanns det knappt något där som kunde hota motståndarens försvarare.

Det återstår nu att se hur Joachim Löw bestämmer sig för att spela. Oavsett vad lär spelarna få jobba hårt under veckan inför det avgörande mötet på lördag.

SNACKISEN

Den stora snackisen är hur Tyskland förlorade mot Mexiko. Det vore en sak om Tyskland förlorade trots en bra insats. Självklart skulle detta fortfarande vara ett bakslag, men inte på samma sätt som nu när Tyskland bokstavligen var usla.

Efter matchen påtalade Mats Hummels ett problem som det tyska landslaget har haft under den senaste tiden, nämligen den höga kvoten felpassningar. Detta märktes redan under träningsmatcherna mot Danmark och Saudiarabien. Trots att laget trodde att de lärt sig av sina misstag och växlat upp inför VM verkar de inte ha gjort det då cirka 81 passningar inte hittade rätt i matchen mot Mexiko.

Denna siffra måste ses som väldigt hög med tanke på Tysklands standard. Dessutom var tyskarna väldigt passiva och aggressiviteten existerade inte. Statistiken visade också att Tyskland endast vann 44 procent av närkamperna – dåliga siffror för ett lag som ska dominera matcherna.

Jag har följt det tyska landslaget under hela mitt liv och tycker att helgens insats mot Mexiko var deras sämsta prestation sedan EM-matchen 2004 mot Tjeckien när de förlorade med 2–1 och åkte ur mästerskapet redan i gruppspelet.

Nu får vi se om det som hänt väcker Tyskland, för om detta inte är en väckarklocka så vet jag inte vad som är det.