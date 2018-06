"Löw har inte fått grepp om hur han ska spela med sitt lag"

STJÄRNORNA

De tyska stjärnorna hade en oerhörd press på sig inför matchen mot Sverige. Om Tyskland inte hade vunnit matchen så skulle den reagerande världsmästaren stått inför sitt största VM-fiasko någonsin. Trots knackigt spel lyckades Tyskland vinna med en man mindre och även om deras spel inte imponerade, så var deras lagmoral desto starkare.

SKADELÄGET

Sebastian Rudy bröt näsan i matchen mot Sverige och opererades i söndags. Nu måste han bära en ansiktsmask under resterande mästerskap. Joachim Löw meddelade i tisdagens presskonferens att Rudy inte kommer spela mot Sydkorea.

Mats Hummels missade matchen mot Sverige på grund av en nackskada men är tillgänglig på onsdag igen inför matchen mot Sydkorea.

UTROPSTECKNET

En spelare som var i fokus under matchen mot Sverige var Toni Kroos. Tysklands mittfältsgeneral stod för en riktig blunder när han gjorde en felpassning som i sin tur ledde fram till Sveriges 1-0 mål. Detta misstag var också något som han själv bekräftade efter matchen:

- Självklart är målet mitt fel, ingen snack om saken. Men om du gör cirka 400 passningar i en match så kan det hända att två av dessa inte hittar rätt adress. Om en felpassning leder till ett baklängesmål så är det dåligt, men du måste ha staken att spela den andra halvleken.

Trots baklängesmålet reparerade Kroos misstaget på bästa möjliga sätt när han skruvade in det avgörande målet i den 95:e matchminuten. Ett mål som den forne tyska legendaren Lothar Matthäus beskrev som ett av de viktigaste i tysk fotbollshistoria:

- Utöver "Kaiser Franz" (Franz Beckenbauer) har Tyskland sedan igår kväll även "Kung Toni." Med sitt mål undveks ett enormt fiasko. Målet i den 95:e minuten står därför för mig i samma höjd som VM-segermålen från Rahn, Gerd Müller, Andy Brehme eller Mario Götze.

FRÅGETECKNET

Efter två matcher i gruppspelet har Joachim Löw inte riktigt fått grepp om hur han ska spela med sitt lag. Nu när mittbacken Jerome Boateng är avstängd så får han återigen justera backlinjen. Frågan är om han kommer fortsätta spela med samma formation som under de tidigare två matcherna (4-2-3-1) eller om han kommer spela med en annan bekant formation som han använde sig av under förra sommarens Confederations Cup (3-5-2). Det är också osäkert om Mesut Özil och Sami Khedira kommer få spela igen efter att ha blivit petade i matchen mot Sverige. Löw säger att både Özil och Khedira fortfarande är viktiga och att laget kommer behöva deras bidrag under detta mästerskap. Alltså återstår det att se om dem får starta mot Sydkorea.

SNACKISEN

Den stora snackisen just nu är den lagmoral som Tyskland visade upp mot Sverige. Trots baklängesmål, rött kort och lite tid kvar på klockan gav Tyskland aldrig upp. Många spelare, däribland Timo Werner, sa under presskonferensen i måndags att denna seger förde laget närmare varandra. En viktig moralisk seger för ”Die Mannschaft”.

Dessutom hyllas Toni Kroos mentalitet. Efter matchen mot Sverige var Kroos först ut att kritisera Tysklands insats trots tre poäng. Han menade på att Tyskland inte spelade bra nog och att det var flera situationer som de borde ha förvaltat bättre. Han var även tydlig med att han heller inte gjorde en alldeles utmärkt insats och att hela laget måste höja sig framöver. Detta är rätt inställning om ni frågar mig. En mentalitet som man behöver om man vill vara på den allra högsta nivån är nämligen att alltid sträva efter att utvecklas och bli bättre oavsett resultat.