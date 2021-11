Barcelona bekräftar: Mittbacken missar Blågult

Landslagsuppehåll stundar och då ska allt avgöras i Sveriges grupp. Först tar sig Blågult an Georgien och sedan väntar en gruppfinal mot Spanien. Den matchen missar nu Barcelona-backen Eric Garcia på grund av en vadskada, bekräftar den katalanska klubben.

20-åringen startade Barcelonas senaste ligamatch mot Celta Vigo under lördagen. I halvtid tvingades han dock kliva av på grund av skada och därefter kollapsade Barcelona, när de tappade en 3-0-ledning till 3-3.

Garcia har spelat i alla utom en av Spaniens VM-kvalmatcher och spelade även hela matchen när Spanien spelade Nations League-final mot Frankrike under det senaste landslagsuppehållet, där de föll med 2-1. Nu står det alltså klart att han missar matcherna mot Grekland och Sverige, samtidigt som Luis Enrique ersätter honom med Leeds-försvararen Diego Llorente i truppen.

‼️ INJURY NEWS



First team player @ericgm3 has a right calf strain and won't be joining up with @SeFutbol. pic.twitter.com/dzOtT0wrsq