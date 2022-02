Extrema kylan - två spelare tvingades bryta: "Det är inte normalt"

Vinter, blåst och 16 minusgrader i onsdagens VM-kvalmatch mellan USA och Honduras i Minnesota. Väderförhållanden som var så illa att två spelare fick avbryta matchen efter att ha drabbats av det medicinska tillståndet hypotermi, det vill säga att kroppstemperaturen ligger under 35 grader.

Det var målvakten Luis Lopez och forwarden Romell Quioto som gick av planen i halvtid efter att ha blivit extremt nerkylda. När matchen var slut ska Lopez fortfarande ha behandlats, medan Quito hade mildare symptom.

Redan innan avspark ska Honduras tränare Hernan Dario Gomez ha varit skeptisk till att matchen skulle genomföras.

- Det är inte normalt. Matchen har inte börjat, men jag kan inte vänta på att den ska ta slut. För det här är inte för att njuta, det är för att lida, sa Gomez enligt Goal.

Det ska aldrig ha varit tal om att avbryta matchen, och USA:s manager Gregg Berhalter försvarar beslutet. Han menar att det är samma när de spelar matcher i varma länder.

- Jag skulle säga att vi försåg Honduras och domare med bra redskap för att hålla värmen, och vi försökte göra det till en säker miljö att spela i, säger han.

Även det vinnande laget var skeptiskt till situationen. Den amerikanske forwarden Tim Weah skriver på Instagram efter matchen:

"Jag pensionerar mig nästa gång vi måste spela i sånt här väder".

USA vann matchen med 3-0.

Tim Weah after the USMNT win 🤣



"Word to everything I love I'm retiring next time we have to play in weather like this 😂😂😂" pic.twitter.com/Tur9XOYMny