Här går ALLT snett för målvakten i VM-kvalet

Samtidigt som det råder EM-feber i Europa pågår VM-kval på annat håll i världen. Natten mot onsdag ställdes Kanada mot Haiti i den andra matchen av dubbelmötet i kampen om att nå sista omgången av kvalet. Kanada hade 1-0 med sig från bortamötet.

Efter en mållös första halvlek stod Haitis målvakt Josue Duverger för ett sanslöst misstag direkt i andra halvlek. Duverger skulle bara ta emot en simpel bakåtpassning, men missade mottagningen helt. När han sedan skulle försöka rensa undan bollen på mållinjen tog bollen på stödjebenet och vidare in i mål. En förtvivlad Duverger tvingades konstatera att han satt laget i en oerhört svår sits.

Kanada vann sedan med klara 3-0 och dubbelmötet med sammanlagt 4-0. Därmed är Kanada klart för sista omgången av VM-kvalet för första gången sedan 1997, medan Haiti får sikta in sig på att kvala in till nästa VM-slutspel.

Se det dråpliga självmålet nedan!

Inspiring performance right here by Haiti's goalkeeper:pic.twitter.com/cHLaep8kci