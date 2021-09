Kaos i Grekland inför Blågult-mötet - förbundsbas har avgått timmar före avspark

Sverige ställs under onsdagskvällen mot Grekland borta i Aten i VM-kvalet. Under senaste tiden har det stormat kring Blågults motståndare, då det grekiska landslaget "bara" tagit tre poäng på tre matcher i kvalspelet till Qatar-VM. Förbundskaptenen John van 't Schip är satt under hård press och kan behöva en seger mot Blågult för att få behålla sitt jobb.

Timmar före kvällens match hettar det nu till än mer i grekisk fotboll.

Flera grekiska medier, precis som nyhetsbyrån AFP, rapporterar att det grekiska förbundets president Theodoros Zagorakis lämnat sitt uppdrag. Detta bara fem månader efter att han tillträtt på posten. Zagorakis sägs inte ha avslöjat varför han lämnar, men det uppges handla om interna stridigheter inom förbundet.

Grekiska Nova Sport skriver att Zagorakis informerade förbundet i morse och att han under eftermiddagen lämnade in sin avskedsansökan vid ett möte med premiärminister George Gerapetritis. Framöver uppges han komma med ett skriftligt uttalande.

Enligt Gazzetta.gr kommer Zagorakis inte att se kvällens kvalmatch. Han lämnar Aten direkt för att återvända till Thessaloniki. Anledningen till avskedet är, enligt Gazzetta.gr, inte en enskild händelse utan att han inte kunnat styra förbundet så som han önskat.

Zagorakis är en av de största spelarna i Greklands historia. Han gjorde 120 A-landskamper mellan 1994 och 2007 och var lagkapten när Grekland tog EM-guld 2004.