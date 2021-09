TV: Lukaku tvåmålsskytt när Belgien vann enkelt

Belgien formerade en stark startelva mot Estland. Trots ett stort spelövertag skulle hemmalaget chocka Belgien.

Mattias Käit vann bollen centralt och bjöd på ett riktigt klassmål efter bara två minuter spelade. En drömstart för hemmalaget i Tallin.

Men det var inte många minuter som Estland fick behålla ledningen. Hans Vanaken blev assisterad av Eden Hazard fram till 1-1 i matchen 22:a minut.

Bara sju minuter var det dags igen. Chelsea-stjärnan Romelu Lukaku snappade upp bollen i straffområdet och var stensäker i avslutet fram till 2-1.

I den andra halvleken visade Belgien klass och var totalt överlägsne. Lukaku gjorde sitt andra mål för matchen när han med högerfoten gjorde 3-1 för Belgien.

Axel Witsel gjorde sen 4-1 för Belgien. Mittfältaren fyllde på i straffområdet och gjorde ett av de enklare måleni karriären när han rullade in bollen i öppet mål.

Belgien skulle också göra 5-1. En fin boll in i straffområdet som inbytte Thomas Foket kunde stöta in i mål. Estland fick in ett tröstmål med knappa tio minuter kvar genom Erik Sorga.

5-2 till Belgien blev också slutresultatet och Belgien toppar grupp E med tio poäng. Estland är jumbo och jagar fortfarande första segern.