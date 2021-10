TV: Van Dijk och Depay målskyttar i Nederländernas överkörning

Det var toppen mot botten när Nederländerna tog emot Gibraltar på De Kuip Arena under måndagskvällen. Nederländerna toppade nämligen VM-kvalgruppen på 18 poäng inför matchen, medan Gibraltar låg sist med sju raka förluster.

Klasskillnaden mellan lagen visade sig direkt. Matchen var bara nio minuter gammal när Liverpool-stjärnan Virgil Van Dijk nådde högst på Memphis Depays hörna och kunde nicka in 1-0 till Nederländerna. Målet var lagkaptenens första i landslagssammanhang sedan mars 2019.

Bara minuter efter ledningsmålet fick Memphis Depay ett gyllene läge att utöka ledningen från straffpunkten, men Barcelona-anfallaren missade. Depay skulle dock komma att skriva in sig i målprotokollet kort därefter istället.

Drygt 20 minuter var spelade när Nederländerna läckert spelade sig igenom Gibraltar-försvaret. Memphis Depay blev frispelad framför mål och enkelt kunde göra 2-0.

Precis innan halvtidsvilan tog Depay revansch för straffmissen i början av halvleken. Efter VAR-granskning fick Nederländerna straff och fram klev återigen Barcelona-anfallaren, som den här gången distinkt sköt in 3-0 till hemmalaget.

Överkörningen fortsatte direkt efter paus. Tre minuter in i andra halvlek drev Noa Lang ner bollen mot kortsidan och hittade in med ett inlägg mot den bortre stolpen där Denzel Dumfries dök upp och kunde nicka in 4-0 till Nederländerna.

Mål från Arnaut Danjuma och Donyell Malen fastställde slutresultatet till hela 6-0 när Nederländerna tog tre nya poäng i toppen av grupp G. Norge skuggar på andraplatsen två poäng bakom Nederländerna med två matcher kvar. I den sista omgången möts lagen i Nederländerna den 16 november i en match som kan bli helt avgörande.

Startelvor:

Nederländerna: Bijlow - Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind - Wijnaldum, De Jong, Klaassen - Berghuis, Depay, Lang.

Gibraltar: Banda - Olivero, Annesley, Wiseman, Chipolina - Walker, Bosio, Chipolina - Styche, Torrilla, Valarino.