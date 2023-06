Blomqvist inför CL-finalen: "Man känner det i hela kroppen"

Barcelona har spelat två raka Champions League-finaler, och på lördag ställs man mot Wolfsburg som har två CL-titlar i vad som blir den tredje raka.

I fjol blev det förlust mot Lyon, då var Rebecka Blomqvist på plats tillsammans med några lagkamrater. Champions League-finalen i år blir dock annorlunda, för denna gång är hon med i den trupp som kommer att ställas mot den katalanska giganten.

- Jag tycker alltid att Champions League är speciellt. Vi hade kvalet förra året och allt sånt där. Det har jag också fått uppleva. Sen är det klart att en final är något som jag har drömt om. Det är det största man kan spela som klubbspelare, säger hon till Fotbollskanalen.

Blomqvist fortsätter:

- Man känner det i hela kroppen, det gör jag i alla fall. Jag tror att vi alla har förberett oss på det nu sedan vi visste att vi skulle till finalen.

Barcelona har på kort tid etablerat sig som ett topplag i Europa och vann Champions League senast säsongen 2020/2021. Det var även Barcelona som spelade ut Wolfsburg ur Champions League i semifinalen i fjol.

- Vi hade Barcelona i semifinalen förra året. Det var en tuff match borta och sen fick vi ordning på spelet till hemmamatchen. Jag tror att vi kan ta med oss mycket från det. Under säsongen har det hänt mycket hos dem och hänt mycket hos oss också. Vi kommer att gå in i detalj på hur vi ska ta oss an matchen. Sen är det klart att det är ett fantastiskt bra lag. Mycket kvalitet på alla positioner och ett väldigt skickligt lag. Det är något vi får se upp med.

Hon fortsätter:

- Vi kommer att ta med oss dalarna som vi haft under säsongen som ett exempel på vad vi inte vill göra. Vi får se till att tajma det bra nu till finalen.

Vad tror du att ni har för styrkor som Barcelona behöver se upp med?

- Vårt pressspel är väldigt bra. Jag tycker att vi är bra på att vinna bollar så att vi kan gå framåt direkt efteråt. Vi har också kvalitet på många positioner. Mycket snabbhet och spelskicklighet. Vi är tuffa att möta så jag hoppas att vi kan stå upp bra mot Barcelona och visa att vi är jobbiga att möta.

Utan att ta ut någonting i förskott, vad skulle det betyda för dig att få vinna en Champions League final?

- Jättemycket. Någonstans har jag ofta haft det som en dröm. Även om det har känts långt borta på något sätt. Men nu står vi i en final och jag får vara en del av det. Skulle jag få lyfta den här bucklan och vinna Champions League så hade det varit ett av det största momentet i min karriär.

Vad säger du om vägen du tagit till finalen och vad är det som ligger bakom att du är där du är idag?

- Jag tror att det är vilka beslut jag fattade när jag var lite yngre. Att jag valde att bo kvar hemma tills jag tog studenten men ändå pendlat till Göteborg. Jag kände att jag fick en bra balans i mitt liv och kände att jag kunde fortsätta utvecklas och ha fokus på fotbollen. Samtidigt är jag en sån som tycker att det är viktigt att ha saker vid sidan av och viktigt med familj. Den balansen har jag hittat på något sätt och haft bra lagkamrater med mig.

- Året när vi vann SM-guld i Göteborg så kände jag att jag utvecklades mycket med den truppen vi hade där. Jag kände mig redo för att ta steget hit. Jag känner att det har varit bra för mig och bra för min utveckling och känner fortfarande att jag utvecklas. Det är klart att det har varit en tuff resa på ett sätt också men jag ångrar ingenting jag har gjort hittills. Jag känner att jag har kommit på en bra väg, avslutar hon.