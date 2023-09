Skrällen: Arsenal utslaget i Champions League - föll mot Paris FC

Arsenal, med svenske tränaren Jonas Eidevall i spetsen, besegrade i onsdags Linköpings FC med 3-1 i en miniturnering som avgör vilket lag som får spela playoff-spel senare i september. I och med segern väntade Paris FC, som besegrade ukrainska Kryvbas i den andra "semifinalen", i final där det skulle göras upp om playoffplatsen.

Där höll Arsenal få en drömstart på matchen på Bilbörsen arena i Linköping. I den femte minuten nådde mittbacken Lotte Wubben-Moy högst på en hörna och nickade i stolpen.

Under den resterande delen av den första halvleken hände inte mycket. Men det gjorde det i inledningen av den andra halvleken.

I den 56:e minuten slog Mathilde Bourdieu ett överlångt inlägg som letade sig in över Manuela Zinzberger i Arsenal-målet och in till 1-0 via stolpen. På avsparken direkt efter stal Paris bollen från Arsenal och Bourdieu avslutade anfallet genom att rulla in 2-0 förbi Zinzberger.

Sedan utspelade sig stor dramatik.

I den 80:e minuten reducerade Arsenal genom sommarens prestigeförvärv från Manchester United, Alessia Russo. I den sista minuten fick Arsenal även till en kvittering när Katie McCabes inlägg hittade mittbacken Jeannie Beattie, som nickade in 2-2 och tog matchen till förlängning.

Dessvärre för Arsenal och Eidevalls del drog Paris det längsta strået ändå. I den första minuten av den andra förlängningshalvleken misslyckades engelskorna att rensa undan ett inlägg från Paris vänsterkant. Det nådde fram till Daphné Corboz som från nära håll gjorde 3-2.

Men det är inte för intet som Russo kallas för prestigevärvning. När det endast återstod fyra minuter av förlängningen tog hon saken i egna händer och drog till med ett tungt avslut från distans. Skottet letade sig förbi Chiamaka Nnadozie i Paris-målet till 3-3.

Matchen gick till straffläggning och där skulle det vända för Russo. Forwardens fick se sin straff räddas och Louna Ribadeira rulla in den efterföljande straffen - vilket skickade Paris vidare till playoff.

Ytterligare en skräll i lördagens Champions League-kval, då Eintracht Frankfurt tidigare under dagen slagit ut Juventus efter straffläggning.

Ur svenskt perspektiv startade Amanda Ilestedt och Stina Blackstenius för Arsenal. Ilestedt spelade 93 minuter innan hon ersattes av Jeannie Beattie och Blackstenius spelade 59 minuter innan hon ersattes av Alessia Russo. Lina Hurtig blev inbytt istället för Caitlin Foord i den 59:e minuten och spelade resten av matchen.