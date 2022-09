Slegers: "Jag tolkar inte känslor inför matcher"

Första mötet mellan FC Rosengård och SK Brann i Champions League-kvalet slutade 1-1. Det innebär att matchen i allra högsta grad lever inför kvällens returmöte på Malmö IP.

Drygt 1200 biljetter är sålda och allt som står emellan den damallsvenska mästaren och ett CL-gruppspel är Brann. Men norskorna blottade sig tillräckligt för att Rosengård ska ha dragit lärdomar från det första mötet.

- Vi har lärt oss att den defensiva strukturen är det viktigaste för oss. Och vi är stabila i systemet, jag tycker att vi gjorde det ganska bra under långa perioder även om vi fick ett mål emot oss. Men det vi lärde oss framför allt var att vi måste flytta bollen snabbare och bli snabbare rent offensivt, och det visade vi speciellt mycket i de sista 25 minuterna, säger Rebecca Knaak till Fotbollskanalen.

Huvudtränare Renée Slegers vill inte prata känslor inför mötet men menar att Malmölaget är väl förberett.

- Jag tolkar inte känslor inför matcher. Men vi har förberett oss jättebra och sista träningen med truppen var skarp. Det såg jättebra ut - så utan att prata känslor så har vi kollat på var vi gjort och vi är förberedda, säger hon.

Hur användbart var det för er att få se hur Brann spelar kontra att ha kollat på videomaterial - kan man dra en fördel av det?

- Det är en jättestor skillnad. Video är en sak och så kan man se positionering. Men man ser inte rikigt tempot när man kollar video. Vi var och såg en match mot Rosenborg och kunde läsa av tempot i ligan, lära känna Brann-spelarna bättre. Hur rör de sig? Och hur beter de sig i med- och motgång? Det får du inte i video, säger hon och fortsätter:

- I den första matchen kände vi på varandra - de leder i paus men under de sista 25 minuterna hittar vi ytor och tröttar ut dem och de bli väldigt låga, just den sekvensen vill vi få till under en längre period hemma. Vår strategi är att vi ofta tröttar ut och gör de flesta målen sista kvarten, det säger en del om typen av spel vi spelar. Vi vill visa hur mycket det glöder redan från början.

Tar man sig till CL-gruppspelet är det 5,5 miljoner som går direkt till klubben - men just pengadelen känns mindre viktig.

- Jag hade inte koll på den exakta siffran men det betyder mycket för klubben. Det är så viktigt för klubben att få tävla ute i Europa, vi vill ställas mot de bästa lagen, och att få vara en del av det är ett mål vi har, säger Knaak.

Slegers:

- Det betyder jättemycket att ta sig dit. Vi vill att säsongen blir så lång som möjligt och vill spela in i jul. Det är en stor målsättning som klubben och spelarna har, ambitionen är att spela på den största scenen i Europa.