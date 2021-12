Stjärnorna kritiska: ”Inte tillräckligt bra”

Efter en blytung inledning på gruppspelet, skedde en klar förbättring i de två matcherna mot Benfica för BK Häcken. Framför allt hade defensiven skärpts avsevärt. Ett återkommande mönster har annars varit att de gulsvarta släppt in mängder av mål på fasta situationer. Ikväll släpptes två mål in på just fasta situationer precis före halvtidsvilan.

- Jag tycker inte 5-1 speglar matchbilden, men vi släpper in för enkla mål. Spelmässigt står vi upp ganska bra i delar av matchen, men två mål på fast situationer är inte tillräckligt bra. Vi har tränat på det under veckan och pratat om det, sade en besviken Elin Rubensson till Fotbollskanalen efter matchen.

ANNONS

Vad är det som fungerar fram till ert ledningsmål som sedan havererar?

- Vi klarar av att stå högt och vi pressar dem bra. Vi äger också en del boll. Vi har en bra period när vi också gör ett bra mål.

Häcken gjorde sitt ledningsmål efter 36 minuters spel när Stina Blackstenius löpte sig fri och tryckte dit 1-0. Det var förmodligen Häckens bästa halvtimme i Champions League. Även målvakten Jennifer Falk pratade om betydelsen av de två baklängesmålen precis före paus efter den perioden.

- Vi börjar matchen bra. Vi gör sedan också det första målet och jag känner att vi får energi. Sedan vet jag inte vad som händer. De gör två enkla mål på fasta situationer där vi måste kunna göra det bättre. Där tappade vi all energi som vi fick av vårt mål, sade Falk till Häckens officiella kanaler efter matchen.

ANNONS

- Vi får inte bort bollen. Vi behöver bli tuffare i duellerna i straffområdet. Det är inte första gången vi släpper in ett sådant mål. Vi behöver bli bättre på det. Det straffar sig hårt mot ett sådant motstånd.

Häcken ligger inför den sista matchen på en sistaplats i gruppen med tre inspelade poäng. I den sista omgången väntar Lyon på bortaplan.