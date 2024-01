Tufft skadeläge för Rosengård - Seger missar Benfica

Isabella Obaze såldes till USA medan Athinna Persson Lundgrens och Fiona Browns avtal med klubben löpte ut vid nyår. Samtidigt har Rosengård inte tillåtits registrera nyförvärven Anni Hartikainen och Momoko Tanikawa under pågående gruppspel.

- Ingen prognos just nu. Det vara om två veckor, det kan vara längre. Just nu så jobbar hon för att ta sig tillbaka så jag har inget att säga om hennes läge just nu, avslutar Kjetselberg.