Här är det Afrikanska mästerskapets fem största stjärnor

Sportkanalen och C More sänder Afrikanska mästerskapet 2019. Kalidou Koulibaly, Mohamed Salah och Nicolas Pépé är tre av alla stjärnor som kommer till spel.

Mohamed Salah, 26, Egypten (Liverpool)

Återkomsten till England blev bättre än vad någon hade anat. I debutsäsongen i England blev det 32 mål och elva assist i Premier League, vilket han följde upp med 33 poäng (22+11) under årets ligasäsong. Det blev visserligen ingen ligatitel, men Salah kan möjligen gå in i sommarens Afrikanska mästerskap med en CL-titel. Blev finalförlust senast, men de sjufaldiga mästarna går in i årets turnering som en av de stora favoriterna till titeln.

Nicolas Pépé, 23, Elfenbenskusten (Lille)

En av den europeiska fotbollens mest intressanta spelare, och kommer i sommar säkerligen omgärdas med flyttrykten till några av de största klubbarna. Succéspelaren - 22 mål och elva assist i Ligue 1 – kommer tillsammans med Wilfried Zaha att försöka leda Elfenbenskusten till en bättre placering än senast, då det blev respass redan i gruppspelet. Kan landslaget upprepa bedriften från 2015?

Sadio Mané, 27, Senegal (Liverpool)

Kantspelaren fanns med i spelarnas val av ”Årets lag” i England och är naturligtvis ett av mästerskapets största namn. Senegal får hoppas att Mané, som allt som oftast har överskuggats av landet andra stjärnspelare och som missade den avgörande straffen i 2017 års mästerskap, kan leva upp till högt ställda förväntningar. Har endast tagit sig förbi kvartsfinalen vid ett tillfälle sedan 2006.

Kalidou Koulibaly, 27, Senegal (Napoli)

Koulibaly har en lång och stabil säsong bakom sig i Napoli, som slutande på andra plats i Serie A. Försvararen var en av anledningarna till att Senegal höll nollan i fyra av fem kvalmatcher och enkelt tog sig vidare till sommarens slutspel. Bör ta sig vidare sig från relativt tuffa grupp C – Algeriet, Kenya, Tanzania.

Riyad Mahrez, 28, Algeriet (Manchester City)

Succéspelaren från Leicesters ligavinst 2016 lämnade till slut för spel i Manchester City. Debutsäsongen på Eastlands blev inte som Mahrez hade tänkt sig, men han fanns med från start och kom med i målprotokollet i den avslutande ligaomgången. Kan Mahrez leda Algeriet till sin första titel sedan 1990? Uttåget redan i gruppspelet i 2017 års mästerskap var en besvikelse. Bör utmana Senegal om förstaplatsen i gruppen.