Allsvenskan simulerad en miljon gånger - de vinner och de åker ut: "Kommer inte vara med och slåss"

Varberg: 6732

Degerfors: 9175

Sirius: 14058

IFK Göteborg: 19529

GIF Sundsvall: 21583

Helsingborgs IF: 21583

Kalmar FF: 24020

IFK Värnamo: 27632

Mjällby AIF: 28774

BK Häcken: 46304

IFK Norrköping: 61431

IF Elfsborg: 85827

Hammarby IF: 108575

AIK: 136600

Djurgården: 149428

Malmö FF: 238749