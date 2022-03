Edvardsen längtar efter 08-derbyna: "Mitt huvud är lite crazy"

Victor Edvardsen, 26, har kommit in som en av Djurgårdens stora profilvärvningar inför årets allsvenska säsong. Anfallaren öste i fjol in mål för Degerfors i bottenstriden och i år är tanken att han ska fortsätta på samma spår i den allsvenska guldstriden.

Edvardsen tippar själv att Djurgården tar SM-guld, och tycker därmed att media är fel ute med tipset om en tredje plats i allsvenskan 2022.

- Jag håller inte med såklart - om vi ligger på den nivån vi låg på i söndags (mot Malmö FF i cupsemifinalen). Vi spelade ut, enligt de själva, Sveriges bästa lag. Även om det var så här tidigt var det semifinal och jag tycker egentligen vi satte prägeln på hela matchen. Innan den 89:e minuten hade de målet och Birmancevics öppet mål. Det var väl egentligen det de hade, så om vi kan hitta den nivån i allsvenskan i 30 omgångar ser det jävligt bra ut, säger han till Fotbollskanalen under allsvenskans upptaktsträff.

ANNONS

Edvardsen längtar även redan efter att få spela derbyn mot AIK och Hammarby i år i allsvenskan. Första derbyt är mot AIK den 24 april på Friends Arena, något anfallaren ser fram emot att få spela och vara en del av.

- Det är klart man ser fram emot det, det vet ni alla att jag gör. Jag brinner för de matcherna och jag blir bättre i de matcherna. Det ska bli roligt, men också jävligt häftigt att få uppleva det, inte bara från tv:n, utan att få vara en del av det.

Vad gör att det brinner till lite extra för dig i sådana matcher?

- Jag tror att mitt sätt att vara passar i den miljön. Derbymatcher har sina karaktärer. Det är två lag som inte gillar varandra och ett tryck på läktaren som är helt sjukt med massa tifon och sådär. Mitt huvud är lite crazy på planen och det gör att man får en bra laddning. Sedan gäller det att kunna hantera det på rätt sätt.

ANNONS

På frågan om hur han skulle fira ett eventuellt derbymål är svaret:

- Om jag gör mål kommer jag inte direkt springa mot bortasupportrarna och peka finger, men man kommer fira. Det gör alla som gör mål i derbyn, men sedan får man se på vilken grad man gör det. Jag kommer inte göra något som är helt fel.

Djurgården har i flera år haft det tufft mot både AIK och Hammarby i derbyn. Under tränarduon Kim Bergstrands och Thomas Lagerlöfs ledning har laget vunnit tre derbyn, kryssat i två och förlorat nio totalt sett i cupen och i allsvenskan.

Vad talar då egentligen för en vändning i år?

- Vi, som har kommit in, har kommit in till en riktigt bra trupp och jag tycker även att alla fem som har kommit in är spetsspelare som kan tillföra något. Vi är också fem vinnare. Det är bara att kolla på Wikheim (Gustav) som vunnit i ligorna som han spelat i, och Pierre (Bengtsson) också, säger han och fortsätter:

ANNONS

- Jag och Piotr (Johansson) har inte vunnit något, men vi är uppväxta i Blåvitt och i Malmö, där det är vinnarkulturer. Sead (Haksabanovic) har väl inte vunnit något, men han har satt sin prägel i allsvenskan sedan innan och gillar att vinna fotbollsmatcher. Jag tror att det kan bli väldigt bra och om vi kan tillföra det i derbyn kan vi nog se till att vinna något.

Edvardsen har nu bott i Stockholm ett tag, men han har inte märkt av rivaliteten så mycket på stan. Folk har främst varit trevliga, vilket han uppskattar.

- Någon gång när man var ute och käkade var det några AIK:are som ville börja hetsa, men annars har jag inte känt någonting. Det har varit folk från båda klubbarna som kommit fram och uppskattat den man är, att oavsett vilket lag jag spelar i är jag ändå en karaktär. Jag har gjort en speciell resa om man säger så. Jag tror folk kan glädjas lite med en i alla fall.

ANNONS

Djurgården ställs på måndag mot Degerfors hemma i den allsvenska premiären.