Bara segrar på försäsongen - men Milojevic har inte varit nöjd: "Vill alltid ha det perfekt"

Milos Milojevic tog över som tränare i början av januari och har sedan dess lett laget i fem träningsmatcher. Samtliga har slutat i seger för laget, som mött två av fjolårets toppkonkurrenter, AIK och Djurgården, i cupspelet.

Ändå har Milojevic inte alltid varit helt nöjd efter matcherna. När Veljko Birmancevic till exempel gjorde hattrick mot Gais på under 20 minuter, var han helt enkelt inte bra tillräckligt länge, enligt tränaren. Det finns därmed saker som fortfarande är under utveckling.

- Jag vill se mer rutinerat spel igenom hela matcher. Det har varit perfekt i en period, och sedan lite mer passivt efter det. Det behövs lite mer tid för att komma dit. Jag vill alltid ha det perfekt, det kanske är min personliga fight så det är inget jag ska klaga på spelare eller andra för, men det är för att jag tror att den här truppen kan göra det bra i 90 minuter eller i 120, säger Milojevic till Fotbollskanalen.

ANNONS

Förra året vann MFF allsvenskan och kvalade till Champions Leagues gruppspel. Målet är att göra om prestationen i år. Någon som Milojevic inte ser som enkelt.

- Det är att göra detsamma som är den största utmaningen. Det är inte möjligt att göra bättre än det. Ja, när tar sig till Champions League kan man vinna en match, men först måste vi gå till Champions League och sedan tänka på att vinna matcher där. Om vi tar oss dit så vill jag helt klart att vi ska vinna minst en match, så det är en utmaning. Att vinna allsvenskan och försöka gå till Champions League, det är inte enkelt men möjligt.

Lagkapten Anders Christiansen håller med om att det inte blir enkelt, men anser samtidigt att det finns delar i spelet som kan förbättras från fjolåret, som borde stärka laget.

- Jag tycker att vi spelar bättre än vad vi fick poäng för förra säsongen, trots att vi också spelade i Europa, så jag hoppas att vi kan prestera bättre i vissa lägen, till exempel gällande att göra mål på våra chanser och inte ge så bort så enkla mål. Ibland gör de mål på ingenting. Kan vi förbättra de delarna så tror jag vi blir starka i år igen.

ANNONS

Utöver det ser lagkaptenen truppens bredd som en styrka. Under vintern har fyra nya spelare värvats in, några har återvänt från utlåning och ett par har flyttats upp från akademin. En från den sistnämnda kategorin är Hugo Larsson, som har fått en del speltid under försäsongen. MFF-tränaren tror på att 17-åringen kan få ett genombrott i allsvenskan i år.

- Det är en ung kille som är fokuserad. Som har gjort det bra på alla träningar och som förtjänar sin plats i en stark konkurrens. Man kan säga också, han ser sig inte som stjärna som ska få allt gratis. Han jobbar hårt, går på hundra procent i varje träning och varje match. Om han spelar i två minuter så är det ändå samma attityd och samma ansträngning. Han har imponerat. Han har kommit bra in i truppen så jag hoppas att han utveckling fortsätter och att han blir en viktig spelare för Malmö, säger Milojevic.