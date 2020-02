FEM SPANINGAR: "ÖFK-talang kan explodera i år"

Foto: C More.

En läcker klack och ett par skott, sedan var första halvlek slut

Ja, det hände inte mycket i chansväg i första halvan av matchen mellan Östersunds FK och Århus i Vale do Lobo, Portugal. Ställningskrig på mittplan, säkra förflyttningar med boll och ett par försök framåt. Frank Arhin drev emellanåt upp tempot för ÖFK:s del, precis som Attah Kadiri ofta stod rätt framför mål, men än dock uteblev riktigt heta målchanser. Århus var lite sämre än ÖFK i första halvlek och hade lite mindre boll, vilket också betydde få försök framåt.

En läcker klack blev därmed första halvan av matchens delikatess. Attah Kadiri klackade tillbaka bollen till Simon Kroon som tog avslut mot mål, men skottet var löst och Århus målvakt Kasper Kristensen räddade enkelt. Kadiri fick också en ny chans senare, men sköt då utanför. ÖFK hade även ytterligare två halvfarliga avslut efter det, men första halvan av matchen bjöd inte på mer än så.

Många byten för ÖFK - flera spelare fick chansen

En anledning till att spelet möjligen inte satt riktigt för båda lagen var att klubbarnas hela ordinarie lag inte kom till spel från start. I ÖFK började bland annat assisterande lagkaptenen Isak Ssewankambo på bänken, precis som viktige backen Noah Sonko Sundberg och centrale mittfältaren Charlie Colkett. Även i Århus var det likadant, där flera ordinarie spelare vilades från att spela från start i matchen. Till andra halvan av matchen kom dock bland annat Sonko Sundberg, Marco Weymans och Samuel Mensiro in på planen och totalt gjordes fem byten i laget inför andra halvlek. Ian Burchnall verkade vilja testa flera olika spelare i den här matchen och totalt kom 20 spelare till spel.

Attah Kadiri en behållning, kan explodera i år

ÖFK:s nye anfallare Attah Kadiri, 19, lämnade förra sommaren hemlandet Nigeria för spel med ÖFK i allsvenskan och imponerade direkt med tre mål på tio matcher. Anfallaren är relativt stor, står rätt i boxen och har dessutom en finess i sitt spel. Det visade han även mot Århus genom att i första halvlek först bjuda på en läcker klack till Simon Kroon som tog avslut, samtidigt som han senare både var nära att genomföra en läcker dragning i straffområdet för att komma till avslut och dessutom nosade upp ett bra läge och sköt tätt utanför mål.

Till slut kom målet också. 80 sekunder in i andra halvlek knoppade anfallaren in ett inlägg i mål till 1-0 för ÖFK:s del. Blair Turgott var den som matade in inlägget och på det var Kadiri giftig. 19-åringen är möjligen fortfarande lite oslipad, men känslan är att det finns mycket, mycket talang i spelaren, som i år kan bli en överraskning i allsvenskan. Det skulle inte vara till förvåning om han gör tio eller fler mål den här säsongen. Frågan är bara när ÖFK, som sliter ekonomiskt, får in ett tillräckligt bra bud och behöver sälja spelaren. Intresset för Kadiri lär nog öka under kommande säsongens gång.

Keitas första match som lagkapten - hade inget att göra

ÖFK-målvakten Aly Keita, som i vinter skrev på ett nytt avtal med föreningen, blev i söndags utsedd till ny lagkapten i Jämtlandslaget. Assisterande lagkapten blev Isak Ssewankambo. Keita har varit i klubben sedan 2014, längst av alla i nuvarande A-trupp, och därmed var det valet av lagkapten naturligt. Keita har dessutom under flera år varit stabil i allsvenskan och är en erfaren målvakt. Han kan mycket väl bli en bra ersättare på den posten efter Tom Pettersson, samtidigt som han också kan ses som lite av en lagpappa. Keita är en av få spelare i nuvarande trupp som var med om framgångarna i Europa, samtidigt som han är en av få som också är över 25 år gammal. ÖFK har en ung trupp i år och behöver ledare som kan mana till lugn när det i år kan komma svackor.

Men den här måndagsförmiddagen behövde han dock inte göra särskilt mycket mot Århus. Keita spelade bara en halvlek och behövde knappt göra ett enda ingripande mot det danska laget. ÖFK skapade dock för den delen heller inte så många chanser första 45, men lite fler än Århus dock.

Känslorna svallade över i andra halvlek - Mensiro fick kliva av

Träningsmatcher är som bekant till för att slipa på sitt eget lags spel och för att komma i form inför en säsong, inte för att dra på sig skador. I andra halvan av mötet mellan ÖFK och Århus blev det både tuffare spel och fler glidtacklingar. Thomas Isherwood fick bland annat ett gult kort, samtidigt som det hettade till rejält i slutet av matchen. Alex Gersbach tacklade Samuel Mensiro tufft och spelarna satte nävarna på varandra. Flera spelare blandade sig i bråket, däribland Aly Keita som sprang på på planen från bänken för att lugna ner situationen. Till slut löste det sig och matchen kunde spelas vidare. Mensiro fick dock kliva av planen efter bråket för utvisning i fem minuter, men kom aldrig in igen. Matchen avslutades dock än dock med elva mot elva.