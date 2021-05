Ahmedhodzic sågar MFF:s defensiv: "Inte acceptabelt"

Under söndagen vann Malmö FF med 3-2 hemma mot Varberg. Men Anel Ahmedhodzic, mittback i Malmö FF, var inte nöjd med försvarsspelet i matchen.

- Jag är nöjd med att vi vinner men mindre nöjd med att vi släpper in två mål mot ett lag som Varberg. Det ska inte bli så spännande som det blir. Vi spelar bra offensivt i stunder, men vi släpper in alldeles för många mål, säger han till Discovery+ och svarar på frågan varför MFF släpper in så många mål som man gör:

- Det är många fasta situationer och många inlägg. Det är något vi måste jobba på och slipa på. Man blir inte bättre på det över en natt utan man måste fortsätta jobba på det. Det som är bra är att vi kommit fram till vad problemet är och det är bara att jobba på det på träning och fokusera på det ännu mer på match.

Under matchen fick Ahmedhodzic stångas med bland annat Simon Karlsson Adjei och Robin Simovic. Två välväxta forwards och Ahmedhodzic menar att man kan jämföra Varberg med lag i Championship i England.

- De (Varberg, reds. anm) är allsvenskans Ipswich Town. Ett fysiskt lag. Eller Stoke City, det är också ett fysiskt lag. De är allsvenskans Championship-lag, säger MFF-backen som var märkbart irriterad över att MFF nu totalt släppt in nio mål på fem allsvenska matcher.

- Det är försvarsspelet som måste sättas ännu mer. Vi har släppt in skitmånga mål och det är inte acceptabelt. Det är skit rent ut sagt. Jag ska hem och kolla på matchen och se vad jag kan göra bättre, säger han.

I nästa omgång i allsvenskan ställs MFF borta mot AIK.