FEM SPANINGAR: "Birmancevic och Vagic utropstecken"

"Kaosfotboll" i första halvlek MFF-tränaren Jon Dahl Tomasson sa i Discovery+ sändning inför avspark att han förväntade sig kaosfotboll från Varbergs sida. MFF svarade med sitt eget recept på det, med ömsom fokus på längre bollar, ömsom snabbt passningsspel. Tyvärr för hemmalagets del blev det mer av den förra varan. MFF-spelarna tvekade inte över att slå crossbollen på en löpande spelare bakom Varbergs fembackslinje. Ett par gånger lyckades MFF skapa något farligt den vägen, men ledningsmålet i den tolfte kom till efter att laget spelat sig igenom gästerna. Felix Beijmos inlägg hittade Adi Nalic vars boll fann Veljko Birmancevic, som kunde peta in sitt första mål i klubben från nära håll. Så långt såg det bra ut för hemmalaget. Men i den 26:e minuten lyckades Varbergs Bois med det de är bäst på: kaosfotboll. Bland många storväxta spelare kom Örgryte-förvärvet Oliver Stanisic högts och nickade in kvitteringen. Halvleken blev inte ihågkommen för sitt skönspel. Fysisk kamp och många dueller på mittfältet präglade istället de första 45 minuterna.

JDT bytte ut fyra efter fiaskot på Tele2

Jon Dahl Tomasson stuvade om i startelvan efter 3-1-smällen mot Djurgården. Högerbacken Felix Beijmo fick ikväll göra sin första allsvenska start sedan han värvades för nio månader sedan. Adi Nalic, reduceringsskytten mot Djurgården, spelade på Jo Inge Bergets position till höger, och Lasse Nielsen gjorde liksom Birmancevic sin första start. Beijmo gjorde en bra match offensivt även om matchovanan märktes ibland, medan Nalic bara lös under inledningskvarten. Oväntat nog blev Nielsen den som gav MFF ledningen igen efter en timmes spel. Ett Jonas Knudsen-inkast skapade kalabalik i Bois straffområde, och bollen hittade till slut Nielsens vänsterfot som tryckte in den i nät. Målet gav MFF andrum, som spelade upp sig när de växlade till ett mer kortpassningsorienterat spel. Sören Rieks hoppade in, och gjorde matchens snyggaste mål med ett vänsterskott i krysset i minut 79. Men Varberg tilläts komma tillbaka – bara tre minuter senare reducerade en fristående Samuel Karlsson Adjei på nick. Gästernas slutforcering skapade kalabalik i MFF:s straffområde, men hemmalaget höll undan och vann med ett nödrop.