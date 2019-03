AIK-aktuelle mittbacken kritiseras av lagkamraterna: "Aldrig upplevt något liknande"

Karol Mets har kopplats ihop med AIK och uppges försöka tvinga fram en flytt. Nu kritiseras mittbacken av sina lagkamrater - Jag har aldrig upplevt något liknande under tolv år som professionell spelare, säger Gianluca Nijholt till BE DeStem.

Expressen har tidigare rapporterat att AIK, om Robin Jansson försvinner till MLS (spelaren har fått tillåtelse att besöka Orlando), visat intresse för den estniske försvarsspelaren Karol Mets, just nu i holländska NAC Breda. Tidningen skrev då att klubben undersökte tänkbara ersättare och att Mets var ett av flera spår.

Mets rapporteras ha lämnat in en begäran om att få flytta från klubben och i fredags rapporterade den holländska sajten nacbreda1912 om att han blivit hemskickad från ett träningspass på grund av dålig inställning.

NAC Breda förlorade matchen mot PSV Eindhoven, dagen efter den aktuella träningen och laget är sist i Eredivisie. Flera spelare är nu kritiska till den estniske mittbackens agerande.

- Utan att säga för mycket så stöttar vi självklart tränaren i det här. Att lämna in en transferbegäran en dag innan en match – jag har aldrig varit med om något liknande under mina tolv år som professionell spelare, säger Gianluca Nijholt till tidningen BE DeStem.

Även Pele van Anholt är kritisk till 25-åringens agerande. Estländaren Mets har den här säsongen spelat 15 av 25 matcher från start för den holländska klubben.

- Jag kan inte förstå det (agerandet). Speciellt inte med tanke på den situationen vi befinner oss i. Jag skulle löst det på ett snyggare sätt. Om man ska göra det (begära att få lämna) så vänta i alla fall till efter matchen eller till att säsongen avslutats. I den här situationen behöver vi verkligen alla spelare, säger han.

BE DeStem skriver också att NAC inte kommer att släppa sin mittback hur som helst, utan att man kommer att kräva att man får tillbaka åtminstone de 100 000 euro (motsvarande drygt en miljon svenska kronor) vilket enligt BE Destem var den summan man betalade till den norska klubben Viking då Mets värvades.

Karol Mets har kontrakt med NAC fram till sommaren 2020.