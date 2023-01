AIK-bas lovar etablerade nyförvärv, ger sportchefsbesked och tar ner uppgifter: "Vet ingenting"

AIK har så här långt varit aktivt på transfermarknaden inför den kommande säsongen. Omar Faraj, Abdihakin Ali, Abdussalam Magashy, Rui Modesto och Elias Durmaz har kommit in utifrån, samtidigt som Jimmy Durmaz även sägs vara nära en flytt till klubben.

Vidare har veteranerna Per Karlsson, Mikael Lustig och Sebastian Larsson lagt av, medan Nicolas Stefanelli lämnat för Inter Miami, Tom Strannegård för IK Start och Nabil Bahoui vid sitt avtalsslut.

AIK kan även tappa ytterligare spelare, då Aftonbladet skrivit att Robin Tihi, Erik Ring, Zachary Elbouzedi och Benjamin Mbunga Kimpioka kan komma att lämna klubben, medan Yasin Ayari sägs ha intresse från Brighton & Hove Albion och Samuel Brolin från FC Köpenhamn.

ANNONS

Nu berättar Manuel Lindberg, som är vd, klubbdirektör och tillfällig sportchef i AIK, att planen är att ta in två-tre etablerade namn framöver, samtidigt som ett visst antal spelare kommer att lämna.

- När säsongen börjar ska vi ha en trupp på ungefär 25 spelare som ska vara konkurrensmässiga i allsvenskan. Samtidigt är vi AIK och kommer alltid ge våra unga väldigt många chanser, då det är en del av AIK:s dna och strategi. Det är det antalet vi ska hamna i, som ungefär alla andra trupper. Vi räknar med att landa två-tre etablerade namn, och sedan beror det på vad som händer, men vi räknar med att få in två-tre etablerade namn, säger han till Fotbollskanalen.

Hur många ut?

- Ja, vi ska banta truppen till 25, så det blir några stycken i olika former. Sedan får vi se. Försäsongen och träningslägret får utvärderas, så det är inget beslut vi behöver ta nu - om det inte kommer upp något intressant för spelare. Det får vara en process. En 25-mannatrupp med ytterligare några etablerade fotbollsspelare som ska vara med och vara konkurrensmässiga.

ANNONS

Lindberg berättar vidare att det förts samtal med Jimmy Durmaz om framtiden, men kan inte ge besked om spelaren kommer att presenteras snart.

- Vi har en väldigt bra dialog med Jimmy. Vi har träffats och haft en dialog om framtiden, och vi ser båda positivt på det. Sedan är Jimmy en fantastisk person och en väldigt stark ledare. Han skulle kunna vara en bra pappa i en ung trupp, då han har lång erfarenhet och det är klart att det är intressant för alla allsvenska klubbar att få in en sådan karaktär. Sedan får vi se var det slutar. Det är alltid många turer fram och tillbaka. Han är en intressant spelare för många klubbar och väldigt väletablerad i Turkiet, då han varit ordinarie 90 minuter varje helg i Turkiet.

Lindberg vill vidare inte gå in på det påstådda Brighton-intresset för Ayari, och menar att det finns flera unga spelare i AIK som är intressanta för andra klubbar.

ANNONS

- Jag vet inte. Det skrivs ibland så mycket i media med rykten. Jag känner inte till några av ryktena som ni skriver om. Jag tycker att man behöver ha lite källkritik ibland och inte bara spekulera, men det är väl så, alla vill spekulera i silly season, säger han och fortsätter:

- Yasin Ayari är en fantastiskt bra spelare, precis som vi har många unga bra spelare i AIK. Han har även en lillebrorsa (Taha Ayari), som är minst lika bra och vi har Bilal (Hussein) och ”Joe” (Josafat Mendes), och Omar (Faraj), som jag tror folk underskattar kraftigt. Vi har många unga bra fotbollsspelare, och om man har många unga bra spelare, som dessutom spelar i landslaget, är det klart att det finns ett intresse för alla dem. Det blir för mycket spekulationer för mig att svara på.

Vad gäller Samuel Brolin, som varit utlånad till Mjällby AIF senaste åren och nu sägs vara aktuell som ersättare till Mathew Ryan i FC Köpenhamn, menar Lindberg att AIK och FCK inte haft kontakt.

ANNONS

- Jag vet ingenting om Köpenhamn eller rykten om Köpenhamn. Jag har inte haft någon dialog med Köpenhamn. Vi har en dialog med Samuel om vad han önskar och vill, och han vill självklart spela så mycket fotboll som möjligt i den åldern som han är i. Jag tror att vi kommer hitta en bra lösning för alla parter, säger han.

AIK har samtidigt landslagsmålvakten Kristoffer Nordfeldt och reserven Budimir Janosevic, som nyligen skrev på ett nytt kontrakt, i målvaktsstallet. På frågan om det är troligt att Brolin stannar i AIK eller om det är möjligt med en försäljning eller ett nytt lån är svaret:

- Vi får väl se vad januari landar i. Just nu är han här och vi kör tillsammans. Vi har även en väldigt god dialog med Samuel, som är en fantastiskt bra och trevlig person. För sin ringa ålder är han verkligen en bra person och en ledare i gruppen. Just nu är han här och sedan får vi se vad januari slutar med.

ANNONS

Brolin är även själv fåordig om det påstådda FCK-intresset och framtiden i AIK.

- Mitt ärliga svar är att jag inte har någon aning. Jag har fullt fokus här till min agent, eller någon i klubben, säger något annat eller om det finns något annat på bordet. Då kan jag kommentera det då, men i dag (läs i tisdags) njöt jag av träningen och uppskattade den till hundra procent. Det var lika mäktig inramning som vanligt och det är väl de tankarna jag har i huvudet, säger målvakten till Fotbollskanalen efter premiärträningen.

Lindberg vill heller inte kommentera om Robin Tihi, Erik Ring, Zachary Elbouzedi och Benjamin Mbunga Kimpioka, som det rapporterats, ligger i ”farozonen” för att lämna framöver.

- Just nu är alla spelare, som är med här, med och konkurrerar och vi kommer att utvärdera alla spelare under våren. Just nu är det ingen hemlighet att vi har en väldigt stor trupp, och om vi inte vinner cupen spelar vi heller inte i Europa. När vi kommer in till allsvenskan ska vi ha en trimmad trupp till det som ska kunna bli sämst trea. Vi vill alltid satsa på topp-3, och helst vinna, och då får vi se vad de här två-tre månaderna ger. Det gäller för alla att visa upp sig, då det är en konkurrenssituation. Sedan får vi se, den som är bäst spelar.

ANNONS

Vid sidan av att sätta en ny trupp inför svenska cupen och allsvenskan har AIK även ett annat projekt igång, en jakt efter en ny sportchef. Tidigare sportchefen Henrik Jurelius fick sparken i slutet av november i fjol, och nu bekräftar Lindberg att målet är att ta beslut om en ersättare i vinter.

- Vi har anlitat en byrå, som hjälper oss och vi är i en process, där vi satt en profil som vi önskar hitta. Som i alla rekryteringsprocesser sätter de ihop listor med potentiella prospekt, och än så länge är det en ganska, stor lång, bruttolista, som ska bantas ner internt med oss. Vi har som mål att kanske inom några veckor, en månad komma till ett beslut. Sedan får vi se vem det blir och hur lång tid det tar innan personen kan börja hos oss. Det vet man aldrig, men målsättningen är att komma till ett beslut så snart som möjligt, säger Lindberg.