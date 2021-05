AIK hakar på i toppen - trots jätteblunder från Janosevic

Under måndagen jagade AIK tre poäng för att haka på i toppen av allsvenskan, då man ställdes borta mot Östersund.

Och AIK fick en drömstart på matchen.

Efter drygt tio minuters spel kombinerade sig laget fram och från en position till höger i straffområdet spelade Mikael Lustig in bollen i straffområdet, en boll som Aly Keita i ÖFK:s mål inte kunde hålla. Och på den efterföljande returen kunde Tom Strannegård raka in 1-0 från nära håll. Målet var 19-åringens första i allsvenskan.

En knapp halvtimme in i matchen kom sedan nästa mål för AIK. Henok Goitom fick en boll i djupled från Saku Ylätupa och från snäv, snäv vinkel kunde forwarden vricka in 2-0 för AIK. Målet var Goitoms första under årets allsvenska säsong.

I andra halvlek hade bägge lagen chanser att göra mål, men den rätta skärpan saknades länge och mötet såg ut att sluta 2-0 till AIK.

Men med drygt tio minuter kvar av matchen skapade ÖFK nerv, mycket tack vare Budimir Janosevic. AIK:s målvakt skulle spela bollen i sidled, men passningen gick i stället rakt på Blair Turgott som från nära håll kunde raka in 1-2-målet för ÖFK.

De sista minuterna tryckte också ÖFK på för en kvittering och hade ett par bra lägen, men bollen ville inte in för Jämtlandslaget och AIK vann därmed matchen med 2-1.

- Vi inleder väldigt starkt och att vi tar med oss 2-0 i halvtid vilket ger en trygghet och vi vet att vi är starka försvarsmässigt. Vi släpper inte till mycket och målet som tillkommer är ”Buda” som missar passningen, men det där får också ligga på mig som tvingar honom att utmana sig själv med spelet med fötterna. Men vi reder ut det och jag tycker inte de skapar så mycket. Vi har ett par lägen när vi leder med 2-0 som vi inte tar tillvara på, säger AIK:s tränare Bartosz Grzelak till Discovery+ efter matchen.

Lagens startelvor:

Östersund: Keita - Hörberg, Haugan, Mensiro, Kpozo - Fritzson, Arhin - Kroon, Perry, Bellman - Turgott

AIK: Janosevic - Lustig, Milosevic, Papagiannopoulos, Otieno - Hussein, Stefanelli, Ofori - Ylätupa, Goitom, Strannegård