AIK har tänkt om kring Dimitriadis: "Jag ska gå in för att bli en mästare på min position"

Vilken position är Panajotis Dimitriadis tänkt att konkurrera om i AIK? Det är inte spikat, och kanske säger truppsidan på klubbens officiella hemsida det mesta om 32-åringens mångsidighet. Där står han nämligen listad bland mittfältarna, men som "back".

Dimitriadis inledde den här försäsongen med att mestadels träna som mittfältare. Men mot AFC Eskilstuna i svenska cupens semifinal spelade han till vänster av de tre mittbackarna i lagets 3-5-2-uppställning.

- Han var jäkligt bra i den matchen, säger tränaren Rikard Norling.

Faktum är att AIK tänkt om när det gäller Dimitriadis, man vill inte "låsa" honom till en position.

- Vi gick väl in i den här säsongen med tanken att vi skulle köra honom på en position, men har väl sedan känt: "Nej". Panos vill spela först och främst och vi kom fram till att det bästa för honom är att det fortsatt finns en viss flexibilitet till dess att han kanske greppar tag i en position och så får vi till en kontinuitet därifrån i sådana fall. Vi har justerat det, så nu är vi mer flexibla och öppna för att han ska spela mer än att han ska spela i en viss position, säger Norling.

Två ordinarie mittbackar (Alexander Milosevic och Robin Jansson) har lämnat AIK i vinter och Janssons ersättare Karol Mets har bara hunnit med två träningar inför söndagens allsvenska premiär mot Östersund. Talar det för Dimitriadis i laguttagningen till den här matchen? Möjligt.

Huvudpersonen själv ser sig hur som helst som en startspelare i AIK.

- Ja, självklart. Det har jag alltid sagt. Jag är här för att spela. Jag kom hem för att bidra, till titlar. Jag har mer att ge och vet att förr eller senare kommer det släppa. Det är bara att gnugga vidare. Min inställning är att jag ska starta. Jag kommer ge allt och sen om det räcker är upp till tränaren, säger Dimitriadis.

Dimitriadis menar att han känner sig trygg med att spela mittback och att han vet vad som krävs av honom i den positionen.

- Absolut, det vet jag. I början är det ju alltid en utmaning att lära sig allt, men nu när jag blivit varm i kläderna så känner jag att kan utvecklas i den positionen också. Jag ser det på ett annat sätt, inte bara som en utmaning. Jag försöker bli så bra som möjligt och göra den positionen till min egen och till min identitet.

- Jag strävar efter det i år, att hitta en roll där jag vet att jag kan bidra som mest. Konkurrensen är tuff som balansspelare, rollen som jag sagt tidigare känt mest naturlig för mig. Vi har en väldigt duktig spelare där i (Enoch Kofi) Adu. Jag är ju tänkt att kunna spela där, men vi har också öppnat upp för andra positioner.

Det viktiga är alltså inte var han kommer spela, utan att han spelar. Men i det långa loppet vill han hitta "sin" plats i laget och skapa en kontinuitet där.

- Det är en startplats jag vill åt. Jag vill verkligen bidra. Det betyder att jag måste ta varje möjlighet att göra det bästa jag kan. Jag ska utvecklas i den position som det blir för mig, och verkligen gå in för att bli en mästare på den positionen. Det är mitt mål i år, att hitta den rollen.

När fotbollsthlm.se nyligen frågade AIK:s sportchef Björn Wesström vem han tror blir årets utropstecken i AIK 2019 svarade Wesström just Panajotis Dimitriadis.

- Otroligt kul att höra, det gör mig glad. Jag blir stolt, faktiskt. Jag vill ju så mycket, och Björn har jag stor respekt för. Sen handlar det för mig om att visa vad jag kan. Det är upp till mig att visa saker. Men det blir ett spännande år, jag känner också att jag verkligen vill vara med på allvar, redan från början, säger Dimitriadis.

AIK-Östersund sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningen startar klockan 14.00 under söndagen.