AIK-ordföranden om Anderssons avsked och vägen framåt: "Gör inga organisatoriska förändringar"

I torsdags meddelade AIK att Jens T Andersson valt att lämna sina uppdrag inom föreningen. Andersson, 47, tillträdde den 1 augusti i fjol som klubbdirektör (även vd för AIK Fotboll AB och föreningschef för AIK FF).

Under söndagskvällen hade AIK ett extrainsatt styrelsemöte där man diskuterade Anderssons avsked.

- Jens har sagt upp sig och det är ömsesidig uppsägningstid så han är ju kvar. Hans sista arbetsdag är den 11 juni och han ska stå till styrelsens förfogande under den tiden och göra arbetsuppgifter direkt åt styrelsen. Och Håkan Strandlund som är vice vd går in som tillförordnad vd från och med i morgon, säger AIK:s ordförande Robert Falck till Fotbollskanalen.

Hur ser det ut ur ett längre perspektiv, söker ni en ny vd eller kan det bli aktuellt att Håkan tar över permanent?

- Nej, på ett längre perspektiv ser det ut som så att vi efter helgerna inleder rekryteringsprocessen efter en ny vd/klubbdirektör.

Falck meddelar att AIK inte kommer att ändra i upplägget som Jens T Andersson haft, som både vd och klubbdirektör.

- Vi har sagt att vi ska hålla ihop vd och klubbdirektörsrollen. Både för AB och föreningen, precis som det har varit nu. Vi ska inte göra några organisatoriska förändringar. Vi håller ihop det precis som det är nu.

Andersson fick i slutet av förra säsongen kritik från supportrar till AIK kring hur han under året hanterat den infekterade frågan kring villkorstrappan, som polisen tillämpar för att få bort pyroteknik från läktare.

Ilskan mot Andersson tilltog också efter att han kritiserade banderoller i samband med AIK:s match mot Örebro, där supportrar var kritiska mot polisen och syftade på dödsskjutningen av förståndshandikappade Eric Torell och skrev: "Beväpnade igen i samhällets tjänst. Gör samhället en tjänst - skjut er själva". AIK-supportrar har samtidigt också krävt Anderssons avgång.

Robert Falck menar dock att det inte är kopplat till Anderssons val att avgå.

- Han har bara sagt att han är 47 år och nu vill han göra något annat de närmaste 20 åren som han har kvar av sin karriär. Så han har ingenting nytt. Och nu vill han göra någonting annat och det behöver nödvändigtvis inte ens vara inom fotbollen eller idrotten. Nu har han ett halvår på sig att fundera när han står till styrelsens förfogande, säger Falck.

Så det är ingen händelse eller serie av händelser som lett fram till detta?

- Nej, vi gick igenom det igen nu. Nej, det finns inga hot eller trakasserier bakom detta. Hela styrelsen har frågat honom igen och har frågat honom vid varje styrelsemöte hela hösten. 'Är du trakasserad eller hotad eller så? Nej, säger han'. Det är inga hot eller trakasserier som föranlett det här.

Falck sammanfattar situationen:

- Jag sammanfattar det som så att jag och hela styrelsen har haft ett bra samarbete med Jens. Och vi beklagar unisont att han säger upp sig, hela styrelsen. Vi har haft ett bra samarbete, men nu vill han göra någonting annat. Då får vi respektera det. Och det är väldigt odramatiskt. Det är ingen dramatik i det här.

Andersson själv kommenterade i slutet av oktober, i podcasten "Lundh", relationen till föreningens supportrar så här:

- Den är jätteansträngd just nu. Den har fungerat, tycker jag, bra under året. Vi har haft fem-sex möten under det gångna året och det har varit högt i tak. Vi är inte alltid överens. Villkorstrappan har varit den stora frågan i svensk fotboll under hela 2019, och det finns frågor kring den och hur arbetet går. Men jag har ändå upplevt att vi under de gånger vi träffats och pratat med varandra så har det varit bra.