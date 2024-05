AIK ska sälja för minst 30 miljoner i sommar: "Tuffa krav"

AIK laddar upp inför måndagens match mot IFK Göteborg. Samtidigt planerar sportchefen Thomas Berntsen för längre än så.

I sommar ska klubben sälja spelare för att kunna nå sina ekonomiska mål.

I veckan gjorde Berntsen en intervju via en av klubbens kommunikationskanaler: AIK+ och berättade då att klubben behöver dra in 30 miljoner under sommarens transferfönster.

Något som han efter fredagens träning på Karlberg bekräftar för Fotbollskanalen.

- Det stämmer. 25-30 miljoner ska jag sälja spelare för i sommar, säger han.

Om du säljer spelare för 30 miljoner, får du då använda de pengarna till att värva?



- Nej, 30 miljoner ska in till klubben. Om jag ska värva så måste jag sälja spelare för mer än 30. Så det är en utmaning. Det är tuffa krav i AIK just nu. Vi tror att vi kommer att klara det, både att sälja för 30 miljoner och även att sälja för ännu mer så att vi kan ersätta och stärka.

Vilka av spelarna är det du framför allt ska sälja?

- Vi har några fantastiska unga spelare. Det är väl de här spelarna som det har varit mest intresse för. Om vi säljer en annan, en som är ordinarie och är en stor profil i laget, då måste vi värva in bra ersättare.

Berntsen nämner att det finns intresse för Taha Ayari, Victor Andersson, Lamine Dabo och Ahmed Faqa.

- De är attraktiva, säger han.

I tisdags uppgav fotbollssajten fotbolldirekt.se att det finns intresse för Faqa med klubbar som signalerar att de är redo att betala runt tre miljoner euro, motsvarande 35 miljoner kronor.

Den 21-årige försvararen har gjort tre inhopp på sammanlagt 33 minuter i årets allsvenskan.

Thomas Berntsen ligger dock lågt kring uppgifterna kring den summan.

- Det tror jag inte riktigt stämmer. Han är en väldigt fin spelare och person och har ett syriskt pass, då är han attraktiv för ligorna där nere och där är det lite andra summor än här, säger han.

Berntsen berättar också att han inför säsongen fick i uppgift av styrelsen att säja spelare för 55 miljoner. Ett ganska tufft krav. Och för att klara av det så gäller det att laget vinner matcher.

- Vi har sålt för mer än 35 miljoner, men det är ungefär 35 som har kommit in till AIK. Så det har varit en press hela tiden. Men vi får se hur det kommer att gå med det här, det beror en del på resultaten vi gör i matcherna. Om vi hade fortsatt så som vi startade säsongen så hade det varit enklare att sälja spelare, säger han.

- Nu har priset på spelarna sjunkit en del på grund av att laget inte har gjort det så bra, speciellt i nyckelmatcher som mot Elfsborg och Malmö, matcher som de stora klubbarna kollar på för att se hur spelarna fungerar mot bra motstånd. Så det har inte varit bra matcher för oss och därför får vi se hur det blir. Men jag gissar att vi i alla fall når målet och hoppas att vi säljer för mer än det.

Hur är det att du har sådana krav om att sälja dina spelare?

- I utgångspunkten är jag inte här för att sälja spelare. Jag är här för att bygga ett bra lag. Men det här är ju en del av den moderna fotbollen.