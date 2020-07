AIK-sportchefen om tuffa starten - och nyförvärv: "Tittar på alla möjligheter"

AIK har åtta poäng efter sju spelade matcher i år i allsvenskan. Stockholmslaget har dessutom fyra raka matcher utan seger inför onsdagens möte med Sirius - och till råga på det flera spelare på skadelistan. Nyförvärvet Erick Otieno blir borta länge, medan Nabil Bahoui har varit borta en tid, precis som att Kolbeinn Sigthorsson har återkommande skadeproblem.

AIK:s sportchef Henrik Jurelius, som gör sin första säsong på sin nya post efter att ha efterträtt Björn Wesström tidigare i år, är förstås missnöjd med säsongsinledningen.

- Vi hade såklart hoppats på mer. Vi har tyvärr inte kommit upp i den nivån som vi önskar och inte tagit poängen som vi bör. Vi ska helt klart vara högre upp i tabellen, säger sportchefen till Fotbollskanalen.

AIK har i år ett nytt, lite offensivare spelsätt än tidigare och har samtidigt använt fler unga spelare än tidigare på planen. Jurelius ser olika anledningar till den svaga säsongsstarten.

- Det är en kombination av att vi inte har haft alla spelare på plats. De unga som har fått chansen har gjort det bra, men vi har inte fått med oss resultat och sedan har vi inte fått ut tillräckligt av vårt spelsätt. Vi har inte kommit till så som vi vill ha det och det är anledningen till att vi är där vi är just nu.

Jurelius hoppas därmed framöver på att AIK ska klättra i tabellen. Han menar att kravbilden fortsatt ska vara hög på laget.

- En klubb som AIK förväntas alltid ta poäng och vinna. Ingen är nöjd med poängutdelningen hittills och vi kan bara blicka framåt och jobba ännu hårdare för att ta poäng och börja klättra i tabellen. Det gäller att ha insikt i vart vi befinner oss men samtidigt jobba hårt då det trots allt inte är så många omgångar spelade och väldigt många kvar. Vi blickar framåt mot att ta fler poäng.

Vad är er målsättning och vad var den inför säsongen?

- Vi siktar alltid högt i AIK och sedan vet vi sedan tidigare, till det här året, att vi har en strategi om att spela in fler unga, men vi vill såklart alltid utmana så högt upp som möjligt.

Hur ser förtroendet ut för Rikard Norling?

- Vi har förtroende och han jobbar hårt tillsammans med sitt team för att förbättra vårt spel, som förhoppningsvis ska ge fler poäng framöver.

Vidare öppnar snart transferfönstret igen och är öppet mellan den 29 juli och den 25 augusti. Jurelius menar att det kan bli förstärkningar, men att AIK i sådana fall först och främst måste bli av med en eller flera spelare om det ska ske. AIK har, precis som många andra föreningar, påverkats negativt ekonomiskt av coronakrisen.

- Först och främst tittar vi på att få tillbaka de skadade (Erick Otieno, Kolbeinn Sigthorsson och Nabil Bahoui) i speldugligt skick så fort det bara går. Självklart ligger Nabil och Kolbeinn närmast just nu, då det inte ska vara allt för långt bort. Sedan får vi helt enkelt titta på vad som händer i transferfönstret om det kommer några bud, om det blir så. Då öppnas möjligheter för att ta in, säger han.

Det är först om ni släpper iväg en spelare som ni kan plocka in en ny?

- I skrivande stund är det så. Det är förutsättningarna vi har.



Är det en eller flera spelare som kan lämna i sommar?

- Det kan mycket väl uppstå sådana möjligheter, säger han och syftar på att spelare kan säljas alternativt lånas ut.

Jobbar ni för att låna ut eller sälja någon spelare för att få in någon ny?

- Vi tittar alltid på alla tänkbara möjligheter för att vara så starka som möjligt.

Vilka spelare är det som kan lämna?

- Vi har inget sådant konkret och då kommunicerar vi det när det är klart.

Jurelius går inte in på vilken eller vilka lagdelar som AIK kan komma att förstärka i sommar, men berättar att han, precis som med alla tidigare AIK-spelare, har kontakt med kontraktslöse mittbacken Alexander Milosevic. Dessutom berättar han att AIK kan komma att plocka in en anfallare om det inte löser sig med avlastning till Henok Goitom som central anfallare i laget. Under inledningen av säsongen har nämligen Kolbeinn Sigthorsson, som också är central forward, varit borta en del.

- Om vi inte får ut kompletterande spelare till Henok i närtid får vi nog se över den positionen för framtiden för att man ska orka med i den belastningen som finns med ett tätt spelschema. Henok har fått slita och har gjort det bra.