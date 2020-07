Norling manar inte till tålamod: "Vet att det irriterar mer än någonting annat"

AIK har fyra raka matcher utan seger och åtta poäng på sju matcher i år i allsvenskan. Senast blev det förlust mot Helsingborgs IF och på onsdag väntar IK Sirius på Friends Arena. AIK har varje säsong sedan 2011 slutat som sämst topp-4 i allsvenskan, men har nu fått en lite sämre start, även om det inte skiljer många poäng till toppen. Till serieledaren Norrköping har AIK nio poäng, medan AIK har har fyra poäng upp till fyran Sirius.

AIK-tränaren Rikard Norling berättar nu, inför mötet med Sirius, att han inte har analyserat förlusten mot HIF närmare, men att det också finns en förklaring till det.

- Vi har gått ner väldigt, väldigt djupt och analyserat matcherna innan HIF, men vi har däremot valt att inte gå in allt för mycket i den matchen nu. Det beror dels på att det är jäkligt tajt mellan matcherna, men också för att vi bedömer att det inte är så sannolikt att det blir så mycket som påminner om vartannat, från ett "matchplansperspektiv", mellan den matchen och den mot Sirius, säger Norling till Fotbollskanalen.

- Men det är som det är. Vi åkte på en propp där och vi måste vara starka och prestera efter vår bästa förmåga. Det är bara det som gäller, fortsätter han.

Norling går vidare in på vad som, sett till inledningen av säsongen, behöver förbättras i AIK:s spel framöver. Han menar att det främst rör olika delar av lagets anfallsspel.

- Vi har pratat ganska mycket om vårt anfallsspel, både kring hur vi tar oss in i den sista tredjedelen, men också om när vi väl där. Det är det som jag tycker är vår stora utmaning, men vi har delvis också ett behov i det inledande fasspelet från målvakt och upp till anfallsfas, där vi inte heller är tillräckligt bra. Det går därmed egentligen inte att bara prata om sista tredjedelen vad gäller anfallsspelet. Det är hela vägen från start till mål och det är en kombination av tydlighet, men även kring att hitta rätt med energi hos spelare och spelare som kanske kan tillgodose de behov som är just nu med det sättet som vi spelar.

Han fortsätter:

- Det gäller därmed att hitta rätt med tydlighet och att välja rätt spelare och de som också har energi här och nu. Det är framför allt där jag ser att vi har vår största utmaning och anledning till att verkligen försöka utveckla oss.

När Fotbollskanalen frågar Norling om han tycker att supportrar borde ha mer tålamod med att det kan ta tid för AIK att hitta rätt med ett nytt spelsätt med flera unga spelare på planen, så menar han att han inte kommer att be om det.

- Jag vet att det irriterar mer än någonting annat, om jag som tränare ber om det, då det inte är jag som ska uttrycka sådant i sådana fall. Jag vet att min uppgift är att göra resultat här och nu och samtidigt måste jag väva in det här i mitt arbete, så att jag ser på det på ett så nyktert sätt som möjligt för vad jag kan kräva av spelare. Det är en grannlaga uppgift att balansera det här som det är just nu.

Är det bara att köra vidare på den processen som ni är i nu och fortsätta med det, eller är du beredd att på något sätt rucka på det för att gå tillbaka till något som ni till exempel gjorde mer av förra säsongen?

- Om det vore så att jag trodde att det är en enkel "quick fix" skulle jag inte tveka en sekund. Jag anser att det som kanske var vår styrka under många år var att vi var starka defensivt. Vi är kanske inte lika många på plats nu och har inte understöd överallt, men det är för att vi vill ha en offensiv som till slut väger upp det. Det finns en svårighet med om jag börjar rätta till det, som jag tror att många menar med den nya spelidén är det defensiva, säger han och fortsätter:

- Vi har släppt in mål som vi inte släppt in över en period på tre, fyra år, men även om vi släpper in något mål färre, så är det lik förbannat ändå offensivt som vi måste bli bättre. Det är, för mig, den springande punkten. Det är så jag ser på det och det är lätt att hamna i en opinionsdebatt, där jag på så vis blir poulistisk. Ska jag ändra på försvarsspelet? Hur mycket bättre blir då vår offensiv?

- Jag är fullt medveten om att det säkert pågår en debatt där ute och att många är oerhört kritiska. Så är det också, det kommer inte jag ifrån när AIK inte ligger i topp. Det gör samtidigt ingen skillnad för det som är viktigt för mig. Det är att vara tydlig i det som sker på träning, det vi analyserar på match, de svar vi får från spelarna under träning och match och det är det som är avgörande. Sedan får jag svara på dina frågor som oftast är baserade på opinionen där ute, då det är de frågor som kanske många vill ha svar på. Så är det och jag välkomnar det, precis som att jag förstår att så är fallet. Men jag kommer inte att göra det av populistiska anledningar, i sådana fall i stället för att det är det bästa för klubben.

Norling menar dock vidare att det är väldigt viktigt för AIK att få med sig en god känsla från mötet med Sirius, både sett till prestation och resultat.

- Vi skulle må oerhört bra av det. Jag ser i spelarnas ögon hur mycket de vill och kämpar, så det är klart att det skulle vara jättehärligt. Men om det inte skulle vara så att vi får med oss en topprestation och poäng, så får spelarna fortsätta jobba. Det är deras uppgift och ibland är det så här i fotboll. Det de kan påverka är det de gör i träning och i match. Om de lägger ner för mycket energi på det som sker i övrigt i klubben, så hjälper inte det dem i deras möjligheter att göra det bra på planen.

Vad är din bild av Sirius, som imponerat under inledningen?

- Jag tycker att de gör det jättebra. Det är många spelare som man känner igen sedan tidigare, som även spelade under "Tolle" och Kim (Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand, numera i Djurgården), då de spelade en väldigt fin, bolltrillande fotboll med stort bollinnehav. Det verkar inte som att de har runnit ut från spelarna nu när Henrik (Rydström) vill att de ska återuppta det. Det syns att de har gjort det förut och att det inte är något nytt. De var kanske till och med värda att vinna mot Hammarby och har även en mycket fin tabellposition. Det är mycket som är bra i Sirius just nu.