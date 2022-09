AIK sumpade chans att ta in på toppen - föll tungt mot Varberg

Varberg gjorde hela fem förändringar i startelvan sedan 0-1-förlusten mot Kalmar FF, då både Joakim Lindner, André Boman, Ismet Lushaku, Filipe Sissé och Alexander Johansson tog plats i elvan. På bänken fanns målvakten Stojan Lukic, som nyligen bestämde sig för att återuppta spelarkarriären. Hos gästerna var John Guidetti med i truppen efter att ha behövt kliva av skadad i derbyt mot Hammarby, men inledde på bänken. I avstängde Sebastian Larssons frånvaro gick Vincent Thill in på mittfältet.

AIK trummade på från start och skapade flera chanser. I den fjärde matchminuten gjorde Nicolas Stefanelli bort Joakim Lindner i hemmalaget och kom till avslut, men Fredrik Andersson stod pall. Strax senare kom Varbergs Alexander Johansson i ett blixtsnabbt omställningsläge, men sköt i burgaveln.

Varberg åt sig successivt in i matchen och lyckades störa AIK mer och mer. I minut 34 fick man matchens dittills absolut hetaste målchans när ett inlägg letade sig fram till Robin Simovics panna. Men en något sämre träff gjorde att Kristoffer Nordfeldt hann ner och rädda. Första halvlek slutade 0-0.

- Det är en fysisk match. Jag tycker att vi måste hålla bollen inom laget. Varberg är fysiskt och stör oss. Nu ska vi gå och snacka i halvtid och förbättra oss, sa gästernas Joe Mendes till Discovery+ om AIK:s första 45 minuter.

I den 49:e minuten ställde Kristoffer Nordfeldt till det för sig när han var först på en boll, men inte fick grepp om den. Varbergs Bois Alexander Johansson snappade upp bollen, men lyckades inte skjuta förbi Nordfeldt, som reparerade sitt misstag.

Efter halva den andra halvleken avklarad fick Ismet Lushaku ett superläge att göra mål för Varberg efter ett fint inlägg, men hoppade över bollen. Robin Simovic blev därför den tilltänkta passningsadressen, men anfallaren nådde inte bollen.

AIK bytte in John Guidetti och Axel Björnström i hopp om att få till ett offensivt tryck, men man hade fortsatt svårt att komma upp i nivå. I stället var det Varberg som tog ledningen i den 78:e minuten efter en hörna som turligt nickades på Robin Tranberg och in i mål till 1-0. Bara två minuter senare var det dags igen. Robin Simovic lurade bortaförsvaret och satte sedan in bollen till Filipe Sissé, som utan bekymmer kunde raka in 2-0. Tungt, tungt för AIK.

2-0 blev också slutresultatet, och Varberg kunde ta en viktig vinst i de nedre regionerna av tabellen. Gnaget tappar nu på topp tre trots det, för dem, förnämliga 0-0-resultatet mellan Hammarby och Djurgården tidigare i dag.

Nabil Bahoui var mycket besviken efter AIK:s förlust.

- Väldigt besviken faktiskt, jag har svårt att hitta ord, en väldigt dålig insats, säger han till Discovery+ efter matchen.

Härnäst gästar Varbergs Bois IFK Värnamo, medan AIK tar emot Degerfors IF på Friends arena.