AIK tappade poäng igen - trots Rönnings jättetavla

IF Elfsborg kom till spel med en förändring i startelvan jämfört med 1-1-mötet med BK Häcken förra helgen, då Oliver Zandén klev in på vänsterbackspositionen i stället för Simon Strand. I bortalaget startade Axel Björnström i stället för Amar Abdirahman Ahmed, som saknades helt på grund av sjukdom.

I den 16:e minuten spelade sig Elfsborg fram till ett mycket bra läge i straffområdet. Simon Olsson hade läge att skjuta, men förlängde vidare till Per Frick - som avlossade strax utanför målet.

Men kort därefter var det gästerna som skulle komma att ta ledningen. Efter ett långt inkast från Sebastian Larsson letade sig bollen fram till Nicolas Stefanelli som nickade in ledningsmålet för AIK efter 17 minuters spel.

En intensiv start på matchen fortsatte när Gustav Henriksson fick ett jätteläge, bara några meter från målet, men där Kristoffer Nordfeldt styrde ut till hörna genom en kvalificerad räddning. Men på den efterföljande hörnan skulle Henriksson till slut sätta dit kvitteringen när han nådde högst och gjorde matchens andra nickmål. Första halvleken slutade 1-1.

Tidigt i den andra halvleken satte AIK in en press som omgående blev lyckosam. Tim Rönning spelade bollen rakt ut i gapet och Benjamin Kimpioka kunde enkelt rulla in 2-1 i öppet mål efter ett snabbt passningssamarbete med Nicolas Stefanelli. Målet var 22-åringens första allsvenska i karriären. Efter ledningsmålet var AIK tydligt villigt att dra ner på matchtempot. Samtidigt tvingades lagkapten Sebastian Larsson att utgå haltandes, och in i hans ställe klev Yasin Ayari.

Hemmalaget hade stora svårigheter med att komma till farliga målchanser under den andra halvleken, men med knappa 20 minuter kvar av ordinarie speltid skulle bollen, om än med lite tur, hitta in i nätmaskorna på nytt. Ett inlägg från hörna bytte helt riktning nära målet, och ställde Nordfeldt. Till slut noterades Nicolas Stefanelli för ett självmål, och matchen stod 2-2.

- Vi möter ett bra AIK. Båda lagen har bra perioder i matchen. Det är synd att vi dummar oss och släpper in två billiga mål. Annars gör vi en helt okej insats, säger Elfsborgs Larsson efter matchen.

Något nytt ledningsmål AIK kom aldrig, och toppmötet på Borås arena slutade lika på två. I nästa omgång gästar IF Elfsborg Hammarby på Tele2 arena. AIK tar emot Kalmar FF på hemmaplan.

- Just nu är jag missnöjd faktiskt. Vi har ledningen två gånger i den här matchen och gör en väldigt bra prestation. Då blir man missnöjd när man tappar in det, på två hörnmål dessutom, säger tränare Bartosz Grzelak i Discoverys sändning.

Startevlor:

Elfsborg: Rönning - Larsson, Väisänen, Henriksson, Zandén - Söderberg, Römer, Olsson - Alm, Frick, Ondrejka.

AIK: Nordfelt - Lustig, Milosevic, Papagiannopoulos, Otieno - Elbouzedi, Larsson, Hussein, Björnström - Stefanelli, Kimpioka.