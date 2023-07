AIK upp på säker mark - tredje raka utan seger för MFF

Allsvenska rivalerna AIK och Malmö FF brakade samman i ett stormöte på Friends Arena, inför 26 736 åskådare, under söndagen.

AIK:s tränare Henning Berg valde att bänka forwardsstjärnan John Guidetti. Istället spelade han mittfältaren Abdussalam Magashy längst fram bredvid Dino Besirovic.

- Det är lite i förhållande till matchbild och vilka färdigheter vi behöver, sa Berg till Discovery+ inför avspark.

Hemmalaget skapade matchens första stora farlighet. I den sjätte minuten nickade Rui Modesto tätt utanför bortre stolpen på en frispark från nämnde Besirovic.

Malmö hotade också framåt vid några tillfällen i den första halvleken och främst i den 43:e minuten då forwarden Isaac Kiese Thelin sköt utanför efter ett fint anfall.

AIK-mittfältaren Jimmy Durmaz, som hoppade in i 25:e minuten när Aboubakar Keita skadat sig, var inte helt nöjd med hemmalagets spel när han intervjuades av Discovery+ i paus.

- Vi ska våga hålla i bollen. Vi måste ha mer rörelse runt bollen. Vi kan inte gömma oss bakom spelare, sa Durmaz då.

Tidigt in i den andra halvleken avbröts matchen på grund av oroligheter på läktaren. En stor MFF-banderoll eldades upp på Norra stå, AIK:s klacksektion, varpå flera knallskott från bortasektionen stoppade spelet. Spelarna fick kliva in i omklädningsrummet och därefter kastades flera bengaler in på planen och närmaste AIK-sektion från MFF:s läktare. Ett antal maskerade AIK-supportrar rusade sedan mot MFF-sektionen längs med långsidan, men vände snabbt tillbaka till läktaren.

Matchen var avbruten i 40 minuter men återupptogs sedan.

Efter den extra vilan var det Malmö som var hetast. I den 64:e minuten var exempelvis startdebutanten Sebastian Jörgensen nära att placera in 1-0 i bortre hörnet, men AIK:s keeper Kristoffer Nordfeldt stod då för en jätteräddning.

I 89:e minuten var Malmö sedan väldigt nära att avgöra matchen. Hemvändaren och kaptenen Pontus Jansson nickade då i stolpen på en hörna.

- Vi hade många hörnor i dag. Vi borde gjort det bättre. Det är små marginaler i fotboll. Det är centimeter från att vi åker härifrån med tre poäng. Det är surt, säger Pontus Jansson i Discovery+ och fortsätter:

- Vi har bra kontroll och de skapar inte så mycket. Vi skapar många halvlägen som vi måste ta vara på bättre. Men vi har inte det sista för tillfället.

I anfallet därefter fick AIK in bollen i nät. Inhopparen John Guidetti skarvade då in 1-0 på volley efter en djupledspass. Men assisterande domaren viftade, helt korrekt, bort målet för offside.

Matchen slutade 0-0 och därför tar AIK klivet upp på säker mark i allsvenskan. Man har bättre målskillnad än Degerfors, som föll mot IFK Norrköping under söndagen.

MFF ligger fortsatt trea i allsvenskan och har fyra poäng upp till ettan Elfsborg. Henrik Rydströms mannar har nu spelat tre raka seriematcher utan att ta en trepoängare.

AIK:s lag: Kristoffer Nordfeldt - Mads Thychosen, Sotirios Papagiannopoulos, Alexander Milosevic, Jetmir Haliti - Rui Modesto, Anton Salétros, Aboubakar Keita (Jimmy Durmaz 25), Erick Otieno - Abdussalam Magashy (John Guidetti 80), Dino Besirovic (Taha Ayari 80)

Malmös lag: Johan Dahlin - Lasse Nielsen, Pontus Jansson, Niklas Moisander, Gabriel Busanello - Oscar Lewicki, Sergio Peña - Taha Ali (Hugo Bolin 81), Sebastian Nanasi, Sebastian Jörgensen (Sören Rieks 78) - Isaac Kiese Thelin