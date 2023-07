AIK-MFF avbröts efter oroligheter på läktarna

Tidigt in i den andra halvleken hölls en stor MFF-banderoll upp på Norra stå, AIK:s klacksektion. Den brändes sedan upp.

Därefter hördes flera knallskott från bortasektionen, varpå matchen avbröts. Spelarna gick in i omklädningsrummen och speakern på Friends Arena meddelade att ett matchmöte skulle hållas.

"Matchen riskerar att avbrytas helt", sa också speakern.

Flera bengaler kastades också in mot planen från bortasektionen. Flera pyrotekniska pjäser kastades även in på den närmaste AIK-sektionen. En av bengalerna kastades tillbaka in på MFF-sektionen.

Ett antal maskerade AIK-supportrar hoppade sedan in bakom reklamskyltarna och sprang bort mot Malmös klacksektion. Kort därefter vände de dock tillbaka.

Annons

Vid 16.40 kom beskedet att matchen återupptas 17.00.

"Under förutsättning att allt är lugnt på arenan", sa speakern.

Kristoffer Löfberg, matchdelegat, i Discovery+:

- Vi har haft ett matchmöte med samtliga parter. Arrangörer, gästande förening, förbund, Sef (Svensk Elitfotboll), polis och arenaägare. Vi har ett bättre ordningsläge än när vi avbröt matchen, sa han i sändningen.

Henrik Rydström, tränare i Malmö FF, om det inträffade:

- Jag uppfattade det inte. Det var någon eldning och knallskott. Jag personligen hatar eld och knallskott. Jag är livrädd för knallskott. Men jag kan inte tänka på det för mycket nu. Jag måste zooma in och ser till att mitt lag spelar bra, sa han i Discovery+ inför att mötet skulle återupptas.

Matchen slutade 0-0.